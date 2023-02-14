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Будущее Милнера в клубе неизвестно. Романо раскрыл планы Клоппа на хавбека

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Может остаться в клубе, но есть варианты.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о Джеймсе Милнере и его будущем в клубе. По окончании сезона Юрген Клопп хочет лично встретиться с ветераном и поговорить с ним о будущем в клубе.

«Относительно будущего Джеймса Милнера пока ничего не решено. Он в конце сезона поговорит с Клоппом и примет решение о будущем.

Его контракт подходит к концу, но еще слишком рано говорить о том, что будет дальше. Будь то продление, переезд в другое место или даже завершение карьеры.

«Ливерпуль» доволен его игрой, но хавбек и Клопп будут говорить в ближайшие месяцы, а не сейчас».

Джеймс Милнер перебрался в «Ливерпуль» из «Сити» в 2015 году. В этом сезоне АПЛ на его счету 15 матчей и один голевой пас. Чаще всего он выходит на замену.

1 комментарий

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vladimir.kostrichko
Надо продлевать, но не делать на него большую ставку..Жалко Милли..В Матче с МЮ играл в атаке-это было кринжово..Насколько же скупы владельцы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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