Будущее Милнера в клубе неизвестно. Романо раскрыл планы Клоппа на хавбека

Может остаться в клубе, но есть варианты.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о Джеймсе Милнере и его будущем в клубе. По окончании сезона Юрген Клопп хочет лично встретиться с ветераном и поговорить с ним о будущем в клубе.

«Относительно будущего Джеймса Милнера пока ничего не решено. Он в конце сезона поговорит с Клоппом и примет решение о будущем.

Его контракт подходит к концу, но еще слишком рано говорить о том, что будет дальше. Будь то продление, переезд в другое место или даже завершение карьеры.

«Ливерпуль» доволен его игрой, но хавбек и Клопп будут говорить в ближайшие месяцы, а не сейчас».

Джеймс Милнер перебрался в «Ливерпуль» из «Сити» в 2015 году. В этом сезоне АПЛ на его счету 15 матчей и один голевой пас. Чаще всего он выходит на замену.