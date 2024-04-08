«Я ответил вам?» Фанаты «ПСЖ» кричали «P*ta Barca» - тренер попытался разрядить обстановку

Во время последней игры «ПСЖ» перед матчем с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов некоторые болельщики начали скандировать «P*ta Barça, P*ta Barça».

Луиса Энрике, который играл за «Барселону» и руководил командой, спросили об этих чантах. Он попытался разрядить обстановку:

«Я бы хотел увидеть великолепное шоу, великолепное шоу между двумя великими командами. Пусть царит спортивный дух.

В спорте, как и в жизни, часто выигрываешь, но часто и проигрываешь, и я всегда уважаю всех соперников, судей, игроков соперников и семьи игроков соперников. Когда моя команда грустит, соперник радуется. Я надеюсь, что «Пари Сен-Жермен» победит. Я ответил вам?»