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Рамос вновь показал свой взрывной характер. На этот раз досталось фотографу

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После проигрыша «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ игроки «ПСЖ» отправились к трибуне болельщиков.

Когда футболисты уже уходили от фанатов, журналисты так сильно хотели сфотографировать Неймара и Месси, что совсем не заметили Серхио Рамоса. 

Первому корреспонденту, который плечом задел защитника, испанец попытался культурно объяснить, что так поступать нехорошо.

А вот второму журналисту досталось. Фотограф почти не задел Рамоса, но Серхио оказался зажат между журналистами, летящими к нападающим «ПСЖ». Рамос не выдержал и сильно толкнул мужчину.

Многие болельщики испанца не осудили. Фанаты отнеслись к ситуации с пониманием и юмором.

Многие даже соскучились по такому Рамосу:

💭 «Старый добрый Серхио! Давненько мы его таким не видели».

💭 «Конечно, Рамос поступил неправильно. Но, ребят, этим журналистам нужно иметь хоть каплю уважения к Серхио, они ведь почти снесли его с ног».  

💭 «Считаю, что фотографы заслужили такое отношение».

💭 «Рамос не получил красную в матче, норму не выполнил. Значит, надо отрабатывать после матча!»

💭 «Их работа – фотографировать, а не врезаться людям в спины! Чего еще ожидали эти журналисты?» 

Нашлись и те, кого поступок Серхио вывел из себя:

💭 «Он не смог принять поражение. Человеку с таким опытом пора бы научиться проигрывать».

💭 «Рамос как был гнилым игроком, так им и остался».

💭 «Меня вымораживает вот такое отношение некоторых футболистов к простым людям. Как так можно?»

💭 «Это в любом случае неэтичное поведение, даже если операторы повели себя неправильно».

💭 «Он злится, потому что камеры были направлены не на него, а на Неймара, Месси и Мбаппе».     

Как оцениваете поведение Рамоса в эпизоде с корреспондентами? 

7 комментариев

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Michael_the_creator
С корреспондентами Лев Толстой
С Команом …простой
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Богдан76
Ответ Vlad Vladimirovich
Серега снова в деле💪
Это да
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Богдан76
Рамос уже всем люлей надовал))))
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Alex Zet
а чуть позже альфач Рамос оторвался на баблонельке отхлестав его по щекам. Тот потом весь вечер проплакал в туалете

Как и ожидалось Бавария выкенет пысыжы а весте с ним и ЗМ алчного допингиста
+1
-2
-1
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ivica_sprut
ну, тут корреспонденты не правы
+6
0
+6
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Vlad Vladimirovich
Серега снова в деле💪
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa1984
это все что показал псж
0
-1
-1
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