Неймар «сошел с ума» после поражение от «Монако» – критиковал партнеров, поругался с Кампушем. «ПСЖ» хочет продать его летом

Будущее Неймара снова стало предметом разговоров, и, как сообщается, «Пари Сен-Жермен» планирует продать форварда летом.

Несмотря на то, что в этом сезоне Неймар находился в отличной форме, на него обрушился основной удар критики после плохой игры с «Монако».

Сообщалось, что поражение привело к многочисленным стычкам как на поле, так и в раздевалке, а Неймар снова оказался в центре разногласий.

Согласно испанскому новостному агентству AS, действующие чемпионы Лиги 1 надеются расстаться с игроком, на которого они потратили 196 миллионов фунтов стерлингов пять с половиной лет назад.

Утверждалось, что роль Неймара в поражении от «Монако», а также его отношение к товарищам по команде и спортивному директору клуба Луису Кампушу привели к тому, что отношения между двумя сторонами испортились.

Во время матча с «Монако» на кадрах фанатов запечатлено, как Неймар выражает свое разочарование товарищу по команде Витинье после того, как не получил мяч от португальского полузащитника.

В некоторых сообщениях утверждалось, что Неймар также был недоволен молодым нападающим Уго Экитиком, а некоторые игроки «Монако», как полагают, были шокированы тем, что они услышали от бразильской суперзвезды.

Что еще хуже, сообщалось, что Неймар направил свой гнев на Кампуша в раздевалке после финального свистка.

Говорят, что «Барселона» все еще хочет вернуть Неймара. Испанский клуб называют главным претендентом. «Челси» является вторым фаворитом, чтобы сделать предложение для игрока «ПСЖ», но еще неизвестно, будет ли Тодд Боуэли снова тратить большие деньги в летнее трансферное окно.