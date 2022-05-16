Роналдиньо прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону»

Бывшая звезда «Барселоны» Роналдиньо резко отверг предположения о том, что Лионель Месси может вернуться на «Камп Ноу» этим летом.

Комментарии бразильца прозвучали после того, как отец Месси Хорхе признался, что «надеется», что его сын вернется в «Барселону» «когда-нибудь» после ухода из клуба прошлым летом.

Роналдиньо и Месси тепло обнялись перед матчем Лиги чемпионов «ПСЖ» с «РБ Лейпциг» еще в октябре, когда бразилец был почетным гостем парижан. Эти двое были очень близкими друзьями во время совместной игры в «Барсе», когда Роналдиньо помог молодому Месси адаптироваться в основном составе, они остаются близкими друзьями на протяжении многих лет.

Роналдиньо отметил, что не верит, что возвращение состоится. В беседе с TeleFoot бразилец говорил о трудностях Месси в Париже и своей уверенности в том, что ситуация с игроком в клубе улучшится в следующем сезоне: «Его трудности нормальны. Сменить клуб спустя столько времени непросто. В следующем сезоне, с большей адаптацией, он будет еще лучше».