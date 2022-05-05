«Некоторые игроки не могут выступать даже в Лиге 1»: Ибрагимович троллит Месси

Златан Ибрагимович изменил свое мнение о том, кто лучше между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В своем интервью ESPN Ибрагимович похвалил менталитет Криштиану.

«Я никогда не видел игрока с таким менталитетом, как у Роналду, — сказал Ибрагимович.

«Он показал себя в трех самых сложных лигах мира. Между тем, некоторые игроки не могут проявить себя даже в одной из худших лиг, таких как Лига 1».

Здесь Ибрагимович явно подкалывает Месси. Однако борьба с травмами Месси и Covid ограничили его выступления в этом сезоне.

Месси сыграл всего 31 матч, но все же принял участие в 22 голах (9 голов, 13 передач).