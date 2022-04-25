«Такой трудный день, что я не мог пить воду»: Маркиньос о своем разочаровании после поражения от «Мадрида»

«Это была сложная игра. Мы, футболисты, после такой игры оказались в дерьме, это была важная игра для нас», — рассказал Маркиньос о своем разочаровании после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. 1/8 финала против «Мадрида».

«На следующий день мне было трудно глотать до такой степени, что я не мог пить воду».

«В том матче, возможно, мне стоило больше сосредоточиться и сконцентрироваться на своих действиях. Но иногда так хочется думать о команде, о других и обо всем вокруг…».

В последние недели Маркиньос стал объектом критики как за его выступления, так и за его роль капитана команды.