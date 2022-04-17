Стало известно, кто из игроков «Марселя» будет пытаться остановить Мбаппе

«Марсель» сегодня вечером сыграет против «ПСЖ».

С появлением атакующего трио Неймара, Месси и Мбаппе Хорхе Сампаоли хотел бы внедрить гибкую игровую систему, которая, вероятно, сможет развиваться в соответствии с фазами нападения/обороны.

Привыкший действовать по схеме 3-4-1-2 с полузащитой, скорее всего, спустится в защиту, чтобы поддержать линию из трех защитников.

«Марсель» должен будет найти решение, чтобы заблокировать французского нападающего, автора 26 голов в 36 матчах во всех соревнованиях. Вероятно, эта обязанность ляжет на Валентина Ронжье.

«Это не кошмар. Мы все знаем уровень Мбаппе. Вся команда должна быть сосредоточена, мы будем защищаться вместе, как в первом матче (0:0), это лучший способ вернуться с хорошим результатом», - заявил Хорхе Сампаоли.

Задача, которую будет чрезвычайно сложной или даже невозможной, учитывая, что Мбаппе в настоящее время находится в блестящей форме.