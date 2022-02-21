Неймар может уйти в киберспорт после завершения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, чем планирует заниматься после завершения игровой карьеры.«У меня есть в голове некоторые идеи, но никаких конкретных планов, — сказал Неймар в эфире Fenomenos Podcast.

— Начинаю задумываться о вещах, не связанных с футболом. Не представляю, кем могу работать в футболе после окончания карьеры. Из меня получится ужасный директор, я слишком расслабленный. Игроки будут моими друзьями, а клуб будет обречен. Я также не смогу быть тренером. Могу слишком быстро разозлиться, всех послать и уйти, либо меня уволят. Так что я закончу с футболом«.Нападающий не исключил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.

«Мне очень нравится мир видеоигр, так что это возможно. Я бы мог работать в этой сфере, мог бы стать геймером. Посмотрим. Мне нравится производственный процесс, это интересно. Единственное, что я знаю наверняка, я не буду заниматься футболом. Нужно будет подумать об этом и рассмотреть все возможности», — сказал он.

По словам Неймара, он будет играть до тех пор, пока не устанет психологически.

«Я всегда шутил со своими друзьями о том, что закончу карьеру в 32. Но это шутка. Если со здоровьем все будет в порядке, я могу играть еще несколько лет. Но самое важное для меня — психологическое состояние. Мой контракт с «ПСЖ» истечет, когда мне будет 34, так что буду играть до тех пор», — сказал он.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.