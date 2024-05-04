Топ-5 клубов по заработку с футболок. «Реал» делает 190 млн евро! Как?

По данным Football Benchmark, «Реал Мадрид» зарабатывает 190 млн евро только на футболках.

Ежегодно «Реал» получает 120 млн евро от производителя джерси adidas и еще 70 млн евро от спонсоров Emirates.

«Барселона» - единственный клуб, который близок к «Реалу» по уровню доходов от продажи футболок. Каталонцам прилетает 105 млн евро от Nike и еще 70 млн евро от спонсора Spotify.

Пятерку лидеров замыкают «ПСЖ» (150 млн евро), «Арсенал» (146 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (143 млн евро).

Большая часть заработка «Реала» идет из официального магазина в Мадриде.