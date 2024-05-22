«Ливерпуль» начнет переговоры по Коссуну. Защитник «Байера» интересен «МЮ», «Баварии», «Реалу» и «Тоттенхэму». Его могут продать за 60 млн евро

«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Байера» Одилона Коссуну.

Мерсисайдцы собираются начать переговоры о потенциальной трансферной сделке в июне.

Сообщается, что они лидирует в борьбе за игрока, которым также интересуются такие клубы, как « », « », « » и « ». Подписание молодого центрального защитника является приоритетом для « » в летнее трансферное окно.

Предполагается, что за 23-летнего игрока придется заплатить около 60 млн евро. Его действующее соглашение с « » рассчитано до 2026 года, и пока он не принял предложение клуба о новом контракте, сообщает CaughtOffside.

В нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Бундеслиги, отметившись одним голом. Подробнее со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.