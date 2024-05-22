«Ливерпуль» начнет переговоры по Коссуну. Защитник «Байера» интересен «МЮ», «Баварии», «Реалу» и «Тоттенхэму». Его могут продать за 60 млн евро
«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Байера» Одилона Коссуну.
Мерсисайдцы собираются начать переговоры о потенциальной трансферной сделке в июне.
Сообщается, что они лидирует в борьбе за игрока, которым также интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал» и «Тоттенхэм». Подписание молодого центрального защитника является приоритетом для «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.
Предполагается, что за 23-летнего игрока придется заплатить около 60 млн евро. Его действующее соглашение с «Байером» рассчитано до 2026 года, и пока он не принял предложение клуба о новом контракте, сообщает CaughtOffside.
В нынешнем сезоне Коссуну принял участие в 22 матчах Бундеслиги, отметившись одним голом. Подробнее со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.
Не понимаю, почему именно он