«Ливерпуль» начнет переговоры по Коссуну. Защитник «Байера» интересен «МЮ», «Баварии», «Реалу» и «Тоттенхэму». Его могут продать за 60 млн евро

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Одилон Коссуну Футбол

«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Байера» Одилона Коссуну.

Мерсисайдцы собираются начать переговоры о потенциальной трансферной сделке в июне.

Сообщается, что они лидирует в борьбе за игрока, которым также интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал» и «Тоттенхэм». Подписание молодого центрального защитника является приоритетом для «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

Предполагается, что за 23-летнего игрока придется заплатить около 60 млн евро. Его действующее соглашение с «Байером» рассчитано до 2026 года, и пока он не принял предложение клуба о новом контракте, сообщает CaughtOffside.

В нынешнем сезоне Коссуну принял участие в 22 матчах Бундеслиги, отметившись одним голом. Подробнее со статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

12 комментариев
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Он выглядит самым слабым защитником Байера
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Лучше Инасио купить Ливерпулю или Йорр
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хаха, видели этого коссуна)
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Началось. Опять всех сватать в Ливерпуль всё лето будут. Вот 2 новости в ряд про защитников))
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В итоге его купит Челси , типа Ливеру насолить.
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Он какой в ротации? Я там в основном видел тройку: Та - Тапсоба - Инкапи. А этот кто такой вообще?
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Что это за днарь,опять к Боули к Дисаси,а нет в Ливерпуль...
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Мне этот парень совсем не приглянулся.
Не понимаю, почему именно он
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Ответ <Inter>
Он выглядит самым слабым защитником Байера
Да , лучше Безрукова подписать !!!
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Ответ Topwintop
Лучше Инасио купить Ливерпулю или Йорр
Инасио шел в комплекте с аморимом
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Ответ Джанлука Нальюка
Инасио шел в комплекте с аморимом
Лол,что за бред
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