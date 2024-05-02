«Мадрид» может оформить чемпионство уже в эти выходные. Но «сливочные» не будут спешить с празднованием титула

Чемпионский титул фактически уже в кармане «Мадрида». Команда сможет оформить чемпионство уже в ближайшем, 34-м туре испанского первенства. Для этого подопечным Анчелотти необходимо в своем матче обыграть «Кадис» и надеяться, что в параллельной встрече «Жирона» справится с «Барселоной», которая пока идет в Ла Лиге второй.

Матч в Мадриде начнется раньше встречи в Жироне. Marca сообщала, что футболисты «королевского клуба» намерены на «Бернабеу» дождаться завершения игры «Барсы», чтобы в случае поражения «блауграны» отметить титул.

Но масштабного празднования поклонникам «Реала» ждать не стоит.

Как передает COPE, даже если «Мадрид» станет чемпионом в 34-м туре, «сливочные» хотят отложить масштабное празднование и сперва дождаться завершения ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Клуб считает, что гораздо лучше перенести празднование на следующие выходные, добавляет COPE. По сведениям издания, ни городской совет, ни Сообщество Мадрида не запросили никаких средств безопасности для проведения публичного мероприятия. Автобус для празднования также не был подготовлен.

Ждать праздника поклонникам «Реала» придется не очень долго. Ответный матч с «Баварией» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» уже 8 мая.

Как считаете, «Мадрид» принимает правильное решение, откладывая празднование?