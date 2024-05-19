Модрич отклонил два больших предложения из СА и США. Агент объяснил, почему он готов остаться в «Реале»

Лука Модрич в очередной подтвердил, что ценит футбол и мадридский «Реал». Relevo сообщает, что хорват отклонил два очень больших предложения из Саудовской Аравии и США. Он готов продлить контракт с «Мадридом» и снизить зарплату.

Фабрицио Романо подтвердил, что Модрич и «Реал» готовятся к финальной встрече по продлению контракта.

Агент Модрича: «Лука – болельщик «Реала», который любит клуб и считает его своим домом».