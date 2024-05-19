🤔🚫 Если вас попросят угадать самый странный пункт контракта Эндрика и Миранди, то у вас не будет шансов. Потому что это уже слишком 😳

Без пяти минут нападающий мадридского «Реала» Эндрик приобрел широкую известность не только на футбольном поле, но и в его ближайшем инфополе.

Несколько месяцев назад стало известно, что 17-летний бразилец встречается с 20-летней моделью (на которой планирует вот-вот жениться), и у пары есть необычный договор, в котором прописаны нюансы их отношений.

Помимо обязательных «Я люблю тебя» и запрета на ссоры, в соглашении пары сказано, что юноша не может комментировать посты в соцсетях других девушек и заводить себе виртуальных подруг. Подруг в онлайн-игре GTA RP.

Как вам такие правила?