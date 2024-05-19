В беседе с Kafa Sports Арда Гюлер рассказал, что больше всего впечатлило его во время тренировок в мадридском «Реале»:

«Все игроки ходят на тренировки с невероятной концентрацией и дисциплиной. Это то, чему я научился здесь, и это помогает мне совершенствоваться каждый день.

У них потрясающий характер, они никогда не смиряются с поражением и невероятно амбициозны. Например, они хотят выиграть игру на тренировке так же сильно, как Лигу чемпионов. Такого я еще не видел».