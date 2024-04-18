Ждем полуфинал ЛЧ и смотрим статистику противостояний «Мадрида» и «Баварии»

Выбив «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, «Реал Мадрид» отправляется в полуфинал турнира, где встретится с «Баварией» Томаса Тухеля. Противостояние мадридского и мюнхенского клуба тоже можно назвать европейским класико.

На сегодняшний день мюнхенская «Бавария» и «Реал Мадрид» встречались друг с другом 26 раз в матчах Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов. Статистика в пользу «сливочных»: 12 побед, 3 ничьи и 11 поражений.

В полуфиналах команды встречались 7 раз: 4 победы у «Баварии» и 3 у «Реала».

Последняя встреча произошла в сезоне 2017/18 – тогда в финал пробился «Реал Мадрид», где обыграл «Ливерпуль».

Первый полуфинальный матч состоится 30 апреля на «Альянц Арене», а ответный – на «Бернабеу» 7 мая.