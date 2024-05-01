Два игрока «Реала» чуть не опоздали на самолет в Мадрид - по необычной причине. Анчелотти дал день отдыха
Орельен Тчуамени и Лукас Васкес едва не опоздали на обратный рейс в Мадрид вместе с остальными игроками после того, как были задержаны УЕФА для допинг-теста, сообщает El Chiringuito TV.
Оба игрока некоторое время проходили допинг-тесты вдали от товарищей по команде, прежде чем им разрешили уехать. В тот момент было уже поздно, и они могли опоздать на обратный рейс в Испанию. В это время «Реал» уже отправился в аэропорт.
Однако оба игрока успели на самолет.
Карло Анчелотти решил дать футболистам день отдыха после психологически и физически тяжелой игры в Мюнхене.
Первый матч с «Баварией» «Реал» завершил вничью 2:2. Следующий матч - в Мадриде через неделю.