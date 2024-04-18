«Выйди и развлеки меня». Беллингем рассказал о забавном диалоге с Карло Анчелотти перед матчем с «Сити»

Джуд Беллингем рассказал о забавном диалоге с Карло Анчелотти перед ответным матчем с «Манчестер Сити».

Вчера «Реал Мадрид» в серии пенальти одолел «Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

64-летний Анчелотти оставался спокоен и не терял самообладания по ходу игры, вселяя уверенность в игроков своим непринужденным поведением.

После победы своей команды, Джуд Беллингем рассказал Рио Фердинадну о коротком диалоге с Карло перед игрой.

«Тренер просто наполняет тебя спокойствием и уверенностью. Перед игрой я заметил, что он зевает, и спросил: «Босс, все в порядке, вам скучно?». Он сказал: «Да, выйди на поле и развлеки меня».

Мадридский «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов – команда Томаса Тухеля победила «Арсенал» со счетом 3–2 по сумме двух матчей.