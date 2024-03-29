Эндрик монструозен - забил в трех матчах подряд🔥🔥🔥 Гол за «Палмейрас» - через сутки после возвращения из сборной

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На этой неделе Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за сборную Бразилии. 17-летний форвард «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», отличился во матче против сборной Испании (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену.

Не успел нападающий вернуться в Бразилию, как забил и за клуб - его гол в матче с «Новоризонтино» стал единственным и вывел «Палмейрас» в финал Паулисты.

Будущая звезда «Реала» праздновал с флагом «Палмейраса».