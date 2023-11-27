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«Мадрид» хочет быстрее определиться с будущим Анчелотти. Клуб установил сроки для принятия окончательного решения

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«Мадрид» связывает будущее клуба с Анчелотти, утверждают журналисты Relevo. Боссы хотят, чтобы итальянец остался у руля «сливочных», а значит, с тренером необходимо продлить контракт, который истекает весной 2024 года.

В июле президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеc заявил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.

Но, как пишет Relevo, Карло отдавал и отдает предпочтение «Реалу». В Вальдебебасе не сомневаются, что итальянец согласится продлить соглашение с клубом. Но руководство хочет быстрее определиться с будущим тренера в «Мадриде». Клуб установил сроки для принятия окончательного решения: Анчелотти должен дать «сливочным» ответ до Рождества.

Боссы не потеряли веру в итальянского специалиста, несмотря на неудачный прошлый сезон, сообщает Relevo. Неудачный – по меркам «Мадрида», для которого минимум считается победа в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Руководство ценит Анчелотти за то, что в клубе считают стратегически важным, – развитие молодежи. Под руководством Карло состав «сливочных» существенно омолодился. Не будем забывать, что совсем недавно клуб продлил контракты с молодыми игроками, которые станут прочным фундаментом будущего «Мадрида».

Вы считаете правильным желание клуба продлить контракт с Анчелотти? Делитесь мнением в комментариях.

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