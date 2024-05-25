Модрич ходит по Вальдебебасу с широкой улыбкой. Счастливым Луку сделал разговор с начальством

Томас Рансеро, журналист Diario As, побывал на базе «Мадрида» и заметил , что весь день с лица Модрича не сходила улыбка.

Позитивом Луку заразила недавняя встреча с Флорентино Пересом, пишет Рансеро. Президент хочет, чтобы хорват остался в «Мадриде» до 2025 года, этого желает и сам полузащитник.

С самого начала сезона Модрич был сильно озабочен своим будущим. Он, в отличие от Крооса, больше всего желала продолжить карьеру в «королевском клубе». Теперь игрок не может скрыть своей радости!

В сезоне-2023/24 Анчелотти усадил Луку на скамейку запасных, что хорвату откровенно не нравилось. Но по ходу кампании полузащитник поменял отношение к собственному положению. Осознание и принятие новой роли кардинально изменило ситуацию Модрича.

Анчелотти признает вклад хорвата в результаты «Мадрида» в заключительной части сезона. А Перес благодарен игроку за то, что он согласился пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в «Реале».

Новое соглашение Модрича со «сливочными» фактически согласовано. Агентам игрока осталось встретиться с руководством, чтобы уладить мелкие детали. Вероятно, новый контракт будет подписан после финала Лиги чемпионов.

Теперь, когда с «Мадридом» решил попрощаться Кроос, Модрич остается отличным примером для молодых игроков «королевского клуба». И не будем забывать, что пока в нынешнем составе «Мадрида» есть лишь один обладатель «Золотого мяча» – Лука.

Так что у хорвата точно есть повод выходить на тренировочное поле с широкой улыбкой.