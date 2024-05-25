«Ты не можешь просто так уйти к конкурентам». Как Аль-Хелайфи тормозил уход Мбаппе? Пишут, что даже обманом

По информации L'Equipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи изо всех сил пытался убедить Килиана Мбаппе не переходить в мадридский «Реал» свободным агентом.

Он пытался давить на и заставить его подписать новый контракт с «Парижем».

Сообщается, что президент говорил следующее: «Ты не можешь бесплатно перейти к нашему самому большому европейскому сопернику». Аль-Хелайфи даже предупредил его, что он «узаконивает Суперлигу».

Президент «ПСЖ» пытался обмануть Килиана, утверждая, что «большие игроки покидают свои клубы за большие трансферные гонорары», а не как свободные агенты. Но Мбаппе и его окружение все это не тронуло. 25-летний футболист намерен дождаться истечения контракта и уйти свободным агентом.