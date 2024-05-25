5 игроков, которые сегодня могут в последний раз сыграть на «Бернабеу»

Хотя мадридскому «Реалу» в этом сезоне осталось еще два матча, встреча с «Бетисом» может стать последней домашней игрок для некоторых футболистов.

Тони Кроос. Немецкий маэстро полузащиты объявил об уходе из футбола по окончании сезона. Для него это точно последний выход на «Бернабеу» в «сливочной» футболке.

Кепа Аррисабалага. Мадридский этап вратаря подходит к концу. В июне игрок вернется в «Челси».

Начо Фернандес. Ранее сообщалось, что защитник решил уйти после 23 лет в клубе. Но теперь, по данным испанских СМИ, он может передумать.

Лука Модрич. 38-летний полузащитник еще не принял окончательного решения о будущем. Хотя он, скорее всего, останется, мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий.

Хоселу. В этом сезоне форвард «Эспаньола» отметился 20 голами со скамейки запасных. Совет директоров рассматривает возможность оставить 34-летнего игрока еще на год, но, учитывая, что летом в «Мадрид» приедут Эндрик и еще один форвард из Лиги 1, Хоселу может снова не понадобиться «Реалу».