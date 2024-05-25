«Никогда не был уверен на 100%»: Кроос рассказал, как принимал решение о завершении карьеры

У Крооса осталось два матча в составе «Мадрида» – против «Бетиса» в Ла Лиге и против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. Затем Тони отправится в Германию, где постарается помочь свой сборной на домашнем чемпионате Европы.

А после немецкий полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

В подкасте, который Тони ведет со своим братом Феликсом, игрок «Реала» рассказал, как принимал решение о завершении карьеры:

«Сейчас мне грустно. Ведь то, что определяло меня, доставляло столько удовольствия и оставляло столько положительных воспоминаний, подходит к концу. Но я рад, что эта новость стала известна. Это большое облегчение, потому что многие люди строили догадки, а мне не хотелось постоянно отвечать на вопросы о моем будущем.

Никогда не был уверен на 100%, что завершу карьеру сейчас. Чувства менялись в разных направлениях, и в конце концов это было решение 80 на 20 или даже 70 на 30 в пользу ухода. И вот эти 30% заставляли чувствовать что-то.

Сперва я сообщил о своем решении Карло Анчелотти. Затем поставил в известность клуб, а после поделился новостью с Модричем, Вальверде и Васкесом».

В своем последнем сезоне в составе «королевского клуба» Тони провел 46 матчей во всех турнирах. Он забил один гол и отдал девять ассистов.

Сумеет ли Кроос блеснуть в последних играх за «Мадрид»? А как покажет себя на Евро?