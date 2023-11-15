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У Эндрика появился технический спонсор - ради контракта с этой компанией он отказался от денег Nike и Adidas

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Официальное объявление - в декабре.

Эндрик определился с техническим спонсором - ради контракта с New Balance бразильский вундеркинд и будущая звезда «Реала» отказался от контрактов с гигантами Nike, Adidas и Puma. Официальная презентация должна пройти в декабре.

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Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» в декабре 2022 года за 35+25 млн евро. Он присоединится к «сливочным» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет.

В отличие от ситуации с Винисиусом Жуниором и Родриго, которые проходили адаптационный период в «Кастилье», Эндрика не планируют переводить в резервную команду.

«Реал» намерен сразу интегрировать бразильца в основной состав, но ожидает, что в течение первого сезона игрок будет выходить на поле со скамейки запасных.

Также, по информации UOL, мадридцы не оставят Эндрика в чемпионате Бразилии на правах аренды и не планируют отдавать его в аренду какой-либо европейской команде.

Отмечается, что эти планы могут измениться в случае ухода Карло Анчелотти и назначения нового главного тренера.

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