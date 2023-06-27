Журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщает, что Килиан Мбаппе подписал соглашение с мадридским «Реалом» о переходе в клуб в июле 2024 года.

Однако это не исключает возможность переезда игрока в Испанию этим летом.

Если Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом, то плата за трансфер составит € 180-200 млн.

Француз хочет получить всю зарплату, предусмотренную контрактом с «ПСЖ», поэтому не стремится преждевременно уходить из клуба. Кроме того, нападающий получит бонус лояльности в размере € 90 млн в сентябре.