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🤫 Мбаппе заключил соглашение с «Реалом», по которому он присоединится к клубу в июле 2024 года (Foot Mercato)

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Журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщает, что Килиан Мбаппе подписал соглашение с мадридским «Реалом» о переходе в клуб в июле 2024 года.

Однако это не исключает возможность переезда игрока в Испанию этим летом.

PSG to sell Kylian Mbappe this summer amid Real Madrid links: Reports

Если Мбаппе перейдет в «Реал» этим летом, то плата за трансфер составит € 180-200 млн.

Француз хочет получить всю зарплату, предусмотренную контрактом с «ПСЖ», поэтому не стремится преждевременно уходить из клуба. Кроме того, нападающий получит бонус лояльности в размере € 90 млн в сентябре.

1 комментарий

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Makar Tert
Ох слышали мы уже когда-то это. Кто знает может это очередной обман и новость ради хайпа
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