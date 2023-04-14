«Помните, как он уважал контракт с «Эвертоном?». Реакция фанатов на заявление Анчелотти о продолжении работы в «Реале»
Не все довольны.
Карло Анчелотти заявил, что точно останется на тренерском посту «Реала» в следующем сезоне.
«Думаю, что да. Перес всегда очень поддерживал меня и продолжает это делать. Мы должны смотреть вперед. В клубе все спокойно. Мы точно будем здесь в следующем сезоне. Мы продолжим работать по контракту, - сказал итальянский специалист.
Напомним, что у Анчелотти есть соглашение с клубом до 2024 года, но также в контракте имеется пункт, по которому Перес может уволить тренера в конце сезона в случае плохих результатов.
Мнение фанатов разделилось.
💭 «Помните, как он уважал контракт с «Эвертоном» до тех пор, пока не позвали в топ-клуб?».
💭 «Но контракт с «Эвертоном» ты не уважал».
💭 «Лучший тренер в мире».
💭 «Пожалуйста, Карло, ты нужен Бразилии».
💭 «У него было больше касания в ЛЧ, чем у Гави».
💭 «Единственная причина, по которой Перес будет удерживать Анчелотти, это отсутствие других вариантов».
«Реал Мадрид» по-прежнему сохраняет хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов, а также может выиграть Кубок Короля.
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