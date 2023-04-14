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«Помните, как он уважал контракт с «Эвертоном?». Реакция фанатов на заявление Анчелотти о продолжении работы в «Реале»

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Не все довольны.

Карло Анчелотти заявил, что точно останется на тренерском посту «Реала» в следующем сезоне.

«Думаю, что да. Перес всегда очень поддерживал меня и продолжает это делать. Мы должны смотреть вперед. В клубе все спокойно. Мы точно будем здесь в следующем сезоне. Мы продолжим работать по контракту, - сказал итальянский специалист.

Напомним, что у Анчелотти есть соглашение с клубом до 2024 года, но также в контракте имеется пункт, по которому Перес может уволить тренера в конце сезона в случае плохих результатов.

Мнение фанатов разделилось.

💭 «Помните, как он уважал контракт с «Эвертоном» до тех пор, пока не позвали в топ-клуб?».

💭 «Но контракт с «Эвертоном» ты не уважал».

💭 «Лучший тренер в мире».

💭 «Пожалуйста, Карло, ты нужен Бразилии».

💭 «У него было больше касания в ЛЧ, чем у Гави».

💭 «Единственная причина, по которой Перес будет удерживать Анчелотти, это отсутствие других вариантов».

«Реал Мадрид» по-прежнему сохраняет хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов, а также может выиграть Кубок Короля.

3 комментария

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MBE MBE
Думаю он полное право имеет отработать контракт до конца ,Папо Карло дал нам очень много Легендарный тренер.
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Андрей Хенто
Ответ ts_vlad
Сравнивать контракт с Эвертоном и Мадридом это конечно сильно… 🗿
Вот именно, Эвертон при всем к ним уважении, никогда не находился в когорте топ-клубов. И любой другой бы на его месте с удовольствием пошел на повышение, тем более когда зовут в самый больший клуб мира.
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ts_vlad
Сравнивать контракт с Эвертоном и Мадридом это конечно сильно… 🗿
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