Такого не было давненько.

Флорентино Перес пропустил вчерашнее класико на «Камп Ноу», и вместо этого отправился на другую игру «Реала».

Возможно, президент мадридской команды об этом и не пожалел, так как матч завершился не лучшим образом для «Лос Бланкос». На 92-й минуте Франка Кессиэ забил и вывел каталонцев вперед.

Этот гол еще больше снизил шансы команды Анчелотти на еще одно чемпионство в Ла Лиге, поскольку теперь главных соперников разделяет 12 очков.

Перес не приехал на «Камп Ноу», так как в клубе посчитали, что обстановка на стадионе будет крайне враждебной на фоне участия «Реала» в «деле Негрейры». Президент мадридской команды решил остаться в испанской столице, чтобы посмотреть, как баскетбольная команда «Реала» сыграет с «Басконией» в лиге.

К несчастью для него, и в этом матче его команда потерпела поражение, поскольку баскетбольный «Реал» проиграл со счетом 88–95.

Это довольно уникальная ситуация, так как Флорентино Перес не пропускал даже первый матч после скандального трансфера Луиша Фигу в 2000-м и первую игру после начала пандемии коронавируса.