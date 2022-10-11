«Выбрал деньги, и теперь он расплачивается за свою жадность»: болельщик идеально описал ситуацию Мбаппе

Болельщик на форуме идеально описал нынешнюю ситуацию Килиана Мбаппе. «Мбаппе выбрал деньги, и теперь он расплачивается за свою жадность.

Игрок, которого многие любили, в настоящее время получает больше ненависти, чем любви, как от футбольных болельщиков, так и от экспертов. Поэтическая справедливость», — написал фанат «Арсенала» WelBeast.

Согласно многочисленным сообщениям, Килиан Мбаппе «признал свою ошибку» и хочет присоединиться к «Реалу», несмотря ни на что.

Сообщается, что француз сообщил «Пари Сен-Жермен» о своем решении. Однако неизвестно, примет ли на этот раз «Реал» 23-летнего футболиста. Болельщики «сливочных» явно недовольны форвардом и хотели бы, чтобы он перешел в другую команду.