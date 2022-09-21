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Антонио Рюдигер назвал звездного игрока «Реала», который его приятно удивил

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Антонио Рюдигер перебрался в «Реал» этим летом, но уже успел влиться в коллектив «королевского клуба». В беседе с немецким изданием Sport1 защитник рассказал, кто из звезд «Мадрида» удивил Рюдигера больше всего:

Мой маленький двоюродный брат обратил внимание и прислал мне фото», – Рюдигер вспоминает об опечатке в фамилии – Говорит Мадрид – Блоги – Sports.ru

«Меня удивил Тони Кроос. Мы всегда хорошо ладили в сборной, относились друг к другу уважительно, но обычно мы перекидывались лишь парочкой фраз. Что-то вроде: «Привет, как дела?» и «Пока». Может, потому что у нас просто было мало времени. В «Реале» я встретил другого Тони Крооса. Он очень хорошо говорит по-испански, Тони ведет себя открыто и всегда готов помочь. Он помогал мне с языком с первого дня и несколько раз предлагал мне помощь с другими вещами. Он очень спокойный парень».

Кроос – один из лидеров «Реала», он давно защищает цвета «королевского клуба», так что его стремление поддержать товарища но сборной Германии вполне естественно. Радует, что в «Мадриде» такое классное отношение между игроками!

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