Сумма трансфера, длительность контракта, прощание с «Реалом»: детали перехода Каземиро в «МЮ»

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» подтвердили трансфер Каземиро. Бразилец провел в Мадриде восемь лет.

Разбираемся в деталях сделки.

Сумма трансфера: «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Длительность контракта: Каземиро подпишет с «красными дьяволами» четырехлетний контракт.

Прощание с «Реалом»: «сливочные» назначили прощальную пресс-конференцию Каземиро на следующий понедельник, 22 августа.

Фанатам «королевского клуба» остается пожелать полузащитнику всего наилучшего в новом клубе.