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Сумма трансфера, длительность контракта, прощание с «Реалом»: детали перехода Каземиро в «МЮ»

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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» подтвердили трансфер Каземиро. Бразилец провел в Мадриде восемь лет. 

Разбираемся в деталях сделки.

Сумма трансфера: «Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов. 

Длительность контракта: Каземиро подпишет с «красными дьяволами» четырехлетний контракт.

Прощание с «Реалом»: «сливочные» назначили прощальную пресс-конференцию Каземиро на следующий понедельник, 22 августа.

Фанатам «королевского клуба» остается пожелать полузащитнику всего наилучшего в новом клубе.

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