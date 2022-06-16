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Количество костюмов, любимый фильм, планы после президентства: блиц для Флорентино Переса

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Президент мадридского «Реала» дал интервью программе El Chiringuito. По его окончании Флорентино Переса попросили ответить на неожиданные вопросы блица.

Утром первым делом: Иду в ванную и бреюсь.

Сколько часов вы спите: Шесть или семь.

Джинсы: Давно не носил…

Сколько у вас костюмов: Много, но все одинаковые.

Какую музыку слушаете: Сейчас у меня нет на это времени, я постоянно работаю.

Любимый фильм«История любви»

Последний раз, когда вы водили машину: Могу водить, когда хочу. По выходным всегда сам езжу на обед к моей семье.

Вы играли в футбол: Да, на позиции Модрича.

Кумир юности: Ди Стефано.

Последнее, что вы готовили: Яичница, много лет назад.

Футболист, которого вы не смогли подписать: Всех, кого я хотел, я подписал.

Сколько игроков предлагают «Мадриду»: Газеты пестрят новостями, которые вбрасывают агенты футболистов.

Хосе Анхель Санчес: Он лучший управленец в футболе, которого я видел в своей жизни. Он рожден, чтобы управлять футбольным клубом.

Выпить кофе с Тебасом, Чеферином или Рубиалесом: Со всеми тремя, я ни на кого не сержусь.

Стать президентом страны: Нет.

Когда вы сложите с себя обязанности президента: Мне бы хотелось работать в фонде или неправительственной организации.

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