Количество костюмов, любимый фильм, планы после президентства: блиц для Флорентино Переса

Президент мадридского «Реала» дал интервью программе El Chiringuito. По его окончании Флорентино Переса попросили ответить на неожиданные вопросы блица.
Утром первым делом: Иду в ванную и бреюсь.
Сколько часов вы спите: Шесть или семь.
Джинсы: Давно не носил…
Сколько у вас костюмов: Много, но все одинаковые.
Какую музыку слушаете: Сейчас у меня нет на это времени, я постоянно работаю.
Любимый фильм: «История любви»
Последний раз, когда вы водили машину: Могу водить, когда хочу. По выходным всегда сам езжу на обед к моей семье.
Вы играли в футбол: Да, на позиции Модрича.
Кумир юности: Ди Стефано.
Последнее, что вы готовили: Яичница, много лет назад.
Футболист, которого вы не смогли подписать: Всех, кого я хотел, я подписал.
Сколько игроков предлагают «Мадриду»: Газеты пестрят новостями, которые вбрасывают агенты футболистов.
Хосе Анхель Санчес: Он лучший управленец в футболе, которого я видел в своей жизни. Он рожден, чтобы управлять футбольным клубом.
Выпить кофе с Тебасом, Чеферином или Рубиалесом: Со всеми тремя, я ни на кого не сержусь.
Стать президентом страны: Нет.
Когда вы сложите с себя обязанности президента: Мне бы хотелось работать в фонде или неправительственной организации.
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