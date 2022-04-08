«Крот» в раздевалке: почему «Реал» раскрывает стартовые составы за два часа до игры

Есть причина, по которой «Реал» начал раскрывать свои стартовые составы намного раньше, чем другие команды.

Карло Анчелотти знает, что в раздевалке есть «крот», который сливает стартовые одиннадцать на известную радиостанцию ​​​​за несколько минут до того, как клуб объявит об этом, сообщает Хосе Падилья.

Вот почему «Реал» решил начать публиковать составы за 2–2,5 часа до начала игр — в отличие от других клубов, которые делают это примерно за 1,5 часа до начала матча.

Это началось примерно два месяца назад. Сначала это показалось подозрительным, но потом стало закономерностью.