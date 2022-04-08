«Крот» в раздевалке: почему «Реал» раскрывает стартовые составы за два часа до игры

Есть причина, по которой «Реал» начал раскрывать свои стартовые составы намного раньше, чем другие команды.
Карло Анчелотти знает, что в раздевалке есть «крот», который сливает стартовые одиннадцать на известную радиостанцию за несколько минут до того, как клуб объявит об этом, сообщает Хосе Падилья.
Вот почему «Реал» решил начать публиковать составы за 2–2,5 часа до начала игр — в отличие от других клубов, которые делают это примерно за 1,5 часа до начала матча.
Это началось примерно два месяца назад. Сначала это показалось подозрительным, но потом стало закономерностью.
❓ Кто, на ваш взгляд, может быть ответственным за утечки?
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