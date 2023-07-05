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Агент Бальде: «Он не боится конкуренции, готов сражаться за место в составе «Спартака»

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что игрок не боится конкуренции за место в составе.

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Спартак» интересовался тремя нападающими — Кастельяносом, Санабрией и Лукасом Бойе.

«То, что «Спартак» ищет еще одного нападающего — не проблема для Бальде. Кейта не боится конкуренции, он готов сражаться за место в составе и доказывать, что достоин играть за «Спартак». В прошлом сезоне Бальде не успел показать все свои возможности. Он сильный футболист, который способен на многое», — сказал Пасторелло.

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4 комментария

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Ильдар Фарукшин
Надеемся и верим. Что нам ещё делать
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Ленид Вилькин
Думаю не Бальде должен бояться конкуренции, а Соболь,Игнат,Мозес,,Промес,Николсон и новый нап. за 10 лимонов. Чо они и их агенты молчат.И почему популярный Вальде по этой теме один отдувается?
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