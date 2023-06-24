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Александр Тарханов: «Есть сомнения, что в следующем сезоне у «Спартака» будет прогресс»

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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов выразил сомнения, что в следующем сезоне у красно-белых будет прогресс.

«Наверно, все сомневаются, что в следующем сезоне у «Спартака» будет прогресс, потому что год они провели неровно. Во второй части сезона они потухли. Хотя по сравнению с 10-м местом в позапрошлом сезоне, это прогресс (смеется). Может, в следующем сезоне «Спартак» будет потухшим, но может составить конкуренцию и в борьбе за золото.

Не сказал бы, что у Абаскаля есть проблема первых таймов, разницы нет. Они в целом сбавили. Когда много молодых, то такое бывает, что они сдуваются.

Я не придерживаюсь выражения, что при Абаскале «Спартак» топчется на месте. Просто произошёл какой-то сбой. Нет уверенности, что Абаскаль вырулит из этой ситуации, но будем надеяться», — сказал Тарханов.

В минувшем сезоне «Спартак» набрал 54 очка в Российской премьер-лиге (РПЛ) и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.

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1 комментарий

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Ленид Вилькин
Единственное что может помешать будущим успехам Спартака-это сомнения Тарханова!
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