Роман Шишкин: «Место «Спартака» в завершившемся сезоне РПЛ закономерно»
Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от выступления «красно-белых» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Все говорили зимой о том, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, но не получилось. Все-таки «красно-белые» потеряли много очков, на это повлияла игра в обороне.
Во многих играх, где надо было набирать очки, команда этого не делала.
Но все закономерно, «Спартак» не показывал стабильную игру, с которой можно бороться за чемпионство», – сказал Шишкин.
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