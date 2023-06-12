Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от выступления «красно-белых» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Все говорили зимой о том, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, но не получилось. Все-таки «красно-белые» потеряли много очков, на это повлияла игра в обороне.

Во многих играх, где надо было набирать очки, команда этого не делала.

Но все закономерно, «Спартак» не показывал стабильную игру, с которой можно бороться за чемпионство», – сказал Шишкин.

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