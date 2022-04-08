Никита Баженов — о Кутепове в «Спартаке»: «Мутная история какая-то»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал «РБ Спорт» ситуацию вокруг защитника красно-белых Ильи Кутепова.

Вчера появилась информация, что «Спартак» готов продлить контракт Кутепова, если тот согласится на понижение зарплаты. Текущее соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.«С Кутеповым такая же мутная история, как и с Ларссоном была. Не очень понятно, где он, что он… При всем уважении к Илье, я уже и забыл, что сейчас он в команде.

Есть ли у него мотивация играть, даже не знаю, честно. Все будет зависеть от клуба, то как «Спартак» видит эту ситуацию. Желание Ваноли также должно учитываться, нужен он тренеру или нет. Никто не знает в какой он сейчас форме, готов ли он играть.

Сложная ситуация. Я допускаю, что желание играть у него есть, но почему тогда он сидит на лавке? Можно было бы и в аренду уйти поиграть. Странно все это. Наверно, деньги тоже играют свою роль. Не нравится мне, когда игрок в клубе и мы не понимаем, готов ли он вообще играть», — сказал Баженов.

В нынешнем сезоне Кутепов провел пять матчей за «Спартак».

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