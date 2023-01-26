Сколько шайб осталось Овечкину до рекорда Гретцки? У Александра уже 812 голов
Онлайн исторической погони.
Овечкин уже мог быть совсем близко к Гретцки: помешали локаут и пандемия. Но мы прикинули, когда он забьет рекордный гол
Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
Сколько осталось Овечкину до Гретцки?
• 82 шайбы
Александр Овечкин гонится за Уэйном Гретцки! Главное:
Уэйн Гретцки – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ: 1487 матчей – 894 гола
Александр Овечкин – второй снайпер в истории регулярок НХЛ: 1324 матча – 812 голов.
Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталс»:
• 30 января, 01:00 мск – «Торонто», в гостях
• 1 февраля, 03:00 мск – «Коламбус», в гостях
Что за матч с «Питтсбургом» без гола? 812-й!
Александр Овечкин снова отличился – видимо, в честь дня рождения Уэйна Гретцки (ему 62 исполнилось). Принципиальный матч с «Пингвинс» (а обе команды бьются за выход в плей-офф) получился как в лучшие годы. Ну а гол Овечкина – практически как в любые годы. В большинстве. Из круга вбрасывания.
Подробнее о матче, где Кузнецов гипнотизировал людей, а на трибунах оказался Александр Семин, - тут.
Овечкин вернулся – есть 811-я шайба!
Повреждение Овечкина и правда оказалось не таким уж серьезным, уже в матче с «Колорадо» он вышел на лед. Более того – забил, прервав очередную серию без голов. Все по классике – из круга вбрасывания.
Жаль, но набрать очки «Вашингтону» это не помогло. Подробнее о матче - тут.
Овечкин тренируется!
Капитан «Кэпс» замечен на утренней раскатке перед матчем с «Колорадо». Возможно, уже сегодня гонка за Гретцки возобновится.
Травма?
Очень редкая ситуация применительно к Овечкину - но нападающий пропустил матч с «Вегасом» из-за повреждения. Речь о нижней части тела.
Этого только не хватало - он и так не забивал последние три игры, а теперь еще и это.
Остается только надеяться, что все не очень серьезно.
Вынесли «Аризону»!
Хорошие новости для болельщиков «Кэпиталс» - сухая победа в матче с «Койотис», 4:0. Плохие новости для персофанов Овечкина и нашего онлайна - у Александра 0+0 при 2 бросках в створ.
1 гол в последних 7 играх - уплывает «Ришар», затягивается погоня за Уэйном...
Не справились с «дикарями»
Мало того, что проиграли дома «Миннесоте» (2:4), так еще и Овечкин без голов - хотя две результативные передачи есть. И оба раза - шикарные комбинации, а не подставления после бросков капитана.
Неплохо, конечно, не не для того мы все здесь собрались...
Лютый камбэк «Вашингтона»!
Ушли с 0:3 в матче с «Айлендерс» и выиграли в овертайме - 4:3!
Победный гол у Дмитрия Орлова, а Овечкин набрал одно очко и выбил полтинник в сезоне. Увы,не гол, а передача, но вряд ли после такого вечера он переживает по этому поводу.
Подробнее о матче - ниже:
Мощный камбэк «Вашингтона»: горели «Айлендерс» 0:3, но вытащили матч – победный гол в овертайме забил Орлов
810-я!!!
Когда Овечкин обгонит Гретцки, будет совсем не важно, сколько матчей «Вашингтон» выиграл с его голами, а сколько проиграл. И уж тем более никто не вспомнит про досадное поражение от «Филадельфии» (1:3).
А вот гол, который вывел Ови на первое место по сезонам с 30+ шайбами, останется в истории. Тем более случай редкий - с добивания на пятачке с неудобной руки:
Подробности по матчу с «Флайерс».
Звенящая тишина
Уже 8 дней фанаты «Вашингтона» не знают радостей овечкинских голов. Впрочем, за это время «Кэпиталс» сыграли только 3 матча - с «Нэшвиллом», «Коламбусом» и «Филадельфией» . Только командных 2 очка, а у капитана 0+0 при 15 бросках в сумме.
Из позитивного - новый рекорд Александра: наибольшее количество матчей в регулярках НХЛ среди русских игроков. Сейчас у него уже 1318! Предыдущий рекорд - 1316 - принадлежал Алексею Ковалеву.
809-я! Остановите эту машину
Четыре матча - 7 голов! На этот раз от него достается «Блю Джекетс» - добил бедолаг в большинстве под конец матча:
До первого места в гонке снайперов - всего 4 гола! До Гретцки тоже близко - 85. На стыке 2022-го и 2023-го Ови очень неплохо ускорился!
Овечкин доставляет голы без перебоев: №809 забил «Коламбусу». Еще один – и будет рекорд по сезонам 30+
Еще дубль? ААААААААААААААА!
Давайте честно: кто под бой курантов загадал, чтоб Овечкин догнал Гретцки уже в 2023 году? И при этом забыл уточнить, что «Вашингтон» должен выигрывать?
Фантастическая перестрелка «Баффало» и «Кэпиталс» - и да, Ови проиграл Тэйджу Томпсону (3+1) по личным выстрелам в этот вечер. Но у кого повернется язык сказать, что дубль - это плохо?
Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
Начинаем 2023-й правильно - с хет-трика и онлайна!
Осторожнее, не делайте резких движений! Да, это 1 января, все верно - день не самый легкий. И пока вы не добрались до прошлогодних салатов и пульта от телика, мы покажем вам мастер-класс, как правильно встречать Новый год. Максимально эффектно. Так, чтоб это вспоминалось спустя годы!
Все верно: пока вы думали «Переключать на «Первый» или оставить на «Пельменях», Александр Овечкин положил хет-трик «Монреалю». Конечно, в тот момент по местному времени у него было далеко до курантов - но вряд ли вы и последние часы перед Новым годом провели столь же продуктивно, как он.
Нападающий разом положил 804-й, 805-й и 806-й голы в карьере - и в гонке за Гретцки осталось менее 90 шайб!
Кажется, это тот момент, когда пора начинать следить за этой погоней в реальном времени! Что мы и будем делать - и рекомендуем присоединяться к нам!
Заходите в наш онлайн - будем догонять Гретцки вместе с Овечкиным!
P.S. Ну а пока подробности по последнему матчу «Вашингтона» в 2022-м:
🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!
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