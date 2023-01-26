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Сколько шайб осталось Овечкину до рекорда Гретцки? У Александра уже 812 голов

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Александр Овечкин Александр Овечкин
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Онлайн исторической погони.

Овечкин уже мог быть совсем близко к Гретцки: помешали локаут и пандемия. Но мы прикинули, когда он забьет рекордный гол

Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

Сколько осталось Овечкину до Гретцки?

• 82 шайбы

 

Александр Овечкин гонится за Уэйном Гретцки! Главное:

Уэйн Гретцки – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ: 1487 матчей – 894 гола

Александр Овечкин – второй снайпер в истории регулярок НХЛ: 1324 матча – 812 голов.

Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталс»:

• 30 января, 01:00 мск – «Торонто», в гостях

• 1 февраля, 03:00 мск – «Коламбус», в гостях

Что за матч с «Питтсбургом» без гола? 812-й!

Александр Овечкин снова отличился – видимо, в честь дня рождения Уэйна Гретцки (ему 62 исполнилось). Принципиальный матч с «Пингвинс» (а обе команды бьются за выход в плей-офф) получился как в лучшие годы. Ну а гол Овечкина – практически как в любые годы. В большинстве. Из круга вбрасывания.

Подробнее о матче, где Кузнецов гипнотизировал людей, а на трибунах оказался Александр Семин, - тут.

Овечкин вернулся – есть 811-я шайба!

Повреждение Овечкина и правда оказалось не таким уж серьезным, уже в матче с «Колорадо» он вышел на лед. Более того – забил, прервав очередную серию без голов. Все по классике – из круга вбрасывания.

Жаль, но набрать очки «Вашингтону» это не помогло. Подробнее о матче - тут.

Овечкин тренируется!

Капитан «Кэпс» замечен на утренней раскатке перед матчем с «Колорадо». Возможно, уже сегодня гонка за Гретцки возобновится.

Травма?

Очень редкая ситуация применительно к Овечкину - но нападающий пропустил матч с «Вегасом» из-за повреждения. Речь о нижней части тела.

Этого только не хватало - он и так не забивал последние три игры, а теперь еще и это.

Остается только надеяться, что все не очень серьезно.

Вынесли «Аризону»!

Хорошие новости для болельщиков «Кэпиталс» - сухая победа в матче с «Койотис», 4:0. Плохие новости для персофанов Овечкина и нашего онлайна - у Александра 0+0 при 2 бросках в створ.

1 гол в последних 7 играх - уплывает «Ришар», затягивается погоня за Уэйном...

Не справились с «дикарями»

Мало того, что проиграли дома «Миннесоте» (2:4), так еще и Овечкин без голов - хотя две результативные передачи есть. И оба раза - шикарные комбинации, а не подставления после бросков капитана.

Неплохо, конечно, не не для того мы все здесь собрались...

Лютый камбэк «Вашингтона»!

Ушли с 0:3 в матче с «Айлендерс» и выиграли в овертайме - 4:3!

Победный гол у Дмитрия Орлова, а Овечкин набрал одно очко и выбил полтинник в сезоне. Увы,не гол, а передача, но вряд ли после такого вечера он переживает по этому поводу.

Подробнее о матче - ниже:

Мощный камбэк «Вашингтона»: горели «Айлендерс» 0:3, но вытащили матч – победный гол в овертайме забил Орлов

810-я!!!

Когда Овечкин обгонит Гретцки, будет совсем не важно, сколько матчей «Вашингтон» выиграл с его голами, а сколько проиграл. И уж тем более никто не вспомнит про досадное поражение от «Филадельфии» (1:3).

А вот гол, который вывел Ови на первое место по сезонам с 30+ шайбами, останется в истории. Тем более случай редкий - с добивания на пятачке с неудобной руки:

Подробности по матчу с «Флайерс».

Звенящая тишина

Уже 8 дней фанаты «Вашингтона» не знают радостей овечкинских голов. Впрочем, за это время «Кэпиталс» сыграли только 3 матча - с «Нэшвиллом», «Коламбусом» и «Филадельфией» . Только командных 2 очка, а у капитана 0+0 при 15 бросках в сумме.

Из позитивного - новый рекорд Александра: наибольшее количество матчей в регулярках НХЛ среди русских игроков. Сейчас у него уже 1318! Предыдущий рекорд - 1316 - принадлежал Алексею Ковалеву.

809-я! Остановите эту машину

Четыре матча - 7 голов! На этот раз от него достается «Блю Джекетс» - добил бедолаг в большинстве под конец матча:

До первого места в гонке снайперов - всего 4 гола! До Гретцки тоже близко - 85. На стыке 2022-го и 2023-го Ови очень неплохо ускорился!

Овечкин доставляет голы без перебоев: №809 забил «Коламбусу». Еще один – и будет рекорд по сезонам 30+

Еще дубль? ААААААААААААААА!

Давайте честно: кто под бой курантов загадал, чтоб Овечкин догнал Гретцки уже в 2023 году? И при этом забыл уточнить, что «Вашингтон» должен выигрывать?

Фантастическая перестрелка «Баффало» и «Кэпиталс» - и да, Ови проиграл Тэйджу Томпсону (3+1) по личным выстрелам в этот вечер. Но у кого повернется язык сказать, что дубль - это плохо?

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

Начинаем 2023-й правильно - с хет-трика и онлайна!

Осторожнее, не делайте резких движений! Да, это 1 января, все верно - день не самый легкий. И пока вы не добрались до прошлогодних салатов и пульта от телика, мы покажем вам мастер-класс, как правильно встречать Новый год. Максимально эффектно. Так, чтоб это вспоминалось спустя годы!

Все верно: пока вы думали «Переключать на «Первый» или оставить на «Пельменях», Александр Овечкин положил хет-трик «Монреалю». Конечно, в тот момент по местному времени у него было далеко до курантов - но вряд ли вы и последние часы перед Новым годом провели столь же продуктивно, как он.

Нападающий разом положил 804-й, 805-й и 806-й голы в карьере - и в гонке за Гретцки осталось менее 90 шайб!

Кажется, это тот момент, когда пора начинать следить за этой погоней в реальном времени! Что мы и будем делать - и рекомендуем присоединяться к нам!

Заходите в наш онлайн - будем догонять Гретцки вместе с Овечкиным!

P.S. Ну а пока подробности по последнему матчу «Вашингтона» в 2022-м:

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кагов
Отличный исторический онлайн дневник движения Ови к рекорду!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
Сегодня Шмурнов хотел спрыгнуть с небоскребы в Сантьяго но опытный переговорщик убедил отсрочить прыжок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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