Сколько шайб осталось Овечкину до рекорда Гретцки? У Александра уже 812 голов

Повреждение Овечкина и правда оказалось не таким уж серьезным, уже в матче с «Колорадо» он вышел на лед. Более того – забил, прервав очередную серию без голов. Все по классике – из круга вбрасывания.

Жаль, но набрать очки «Вашингтону» это не помогло. Подробнее о матче - тут.