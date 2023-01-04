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Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Тейдж Томпсон Тейдж Томпсон
Вашингтон Вашингтон
Баффало Баффало
Хоккей Хоккей

Потому что Тейдж Томпсон забил три.

Александр Овечкин начал январь так же бодро, как провел декабрь. 2022-й он проводил хет-триком в ворота «Монреаля», а в первом матче 2023 года «Вашингтон» встретился с ярким и дерзким «Баффало» во главе со вторым снайпером сезона Тейджем Томпсоном. Овечкин отставал от американца на 1 гол (26-27) и сделал все, чтобы обойти его. Получилась отличная перестрелка, но в конце концов победила молодость. 

Уже в начале второго периода Томпсон ушел далеко вперед – поучаствовал во всех трех голах своей команды (2+1), и «Баффало» повел 3:1. Причем особенно красивым у Тейджа получился именно пас. А первый гол Томпсона – классический бросок из левого круга в большинстве – кажется, таких голов у Тейджа в этом сезоне больше, чем у самого Овечкина. 

Дальше за дело взялся капитан «Вашингтона». В конце второго периода начал камбэк молниеносным броском после выигранного Кузнецовым вбрасывания (кстати, на точке в этом матче у «Кэпиталс» феноменальное преимущество: 43-19), а ближе к середине третьего забил второй. Тут все сделал Коннор Шири: утащил за ворота обоих защитников «Баффало» (а это была лучшая пара Далин – Самуэльссон) и выкатил на пятак, куда как раз подъехал Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок.

Кстати, Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим гол от Александра. Ну и до Гретцки, вы знаете, осталось 86 шайб.

Что еще по статистике? Овечкин сегодня провел 1314 матч в НХЛ, догнал Бобби Холика, вышел на 62-е место в истории, а уже к концу этой недели должен обойти великого Реда Келли и, главное, Алексея Ковалева (у них по 1316 игр) и стать первым среди русских игроков. Ничего себе.

Гол+пас, главный показатель в хоккее: Александр набрал 1457 очков и догнал Теему Селянне на 16-м месте. Следующая цель – Стэн Микита, у которого 1467.

Увы, «Вашингтон» тоже не смог удержать победный счет – «Баффало» сравнял, а потом забил в овертайме. И это сделал Тейдж Томпсон, выиграв, таким образом, дуэль у лучшего снайпера всех времен – день, который он вряд ли забудет. У Томпсона третий хет-трик в сезоне и четвертый за всю карьеру.

Центрфорвард «Сэйбрс» – главное открытие этого сезона. После этой игры у него уже 30 шайб в 36 играх – он подтянулся к Макдэвиду (33) в списке снайперов и чуть оторвался от Овечкина и Бо Хорвата из «Ванкувера» (по 28). А также вышел на третье место среди бомбардиров – 55 очков, впереди только Макдэвид (73) и травмированный Драйзайтль (58). Год назад Томпсон был 54-м, а два года назад – 358-м.

«Я думаю, все было хорошо, когда мы начинали играть жестко, глубоко забрасывать шайбу в зону и оказывать давление – это давало нам свободные зоны, – оценил игру Александр Овечкин. – У нас были хорошие шансы во втором периоде – надо было реализовывать моменты и забивать».

Это правда – во втором периоде, после гола Томпсона «Кэпиталс» действительно стали играть жестче, и «клинкам» стало очень трудно – и обороняться, и выбегать в атаку. «Вашингтон» забил три, а мог куда больше – только Коннор Шири должен был сделать пару голов. Но в одном случае завис на выходе «два в одного» с Овечкиным – и пас не отдал, и бросить нормально не смог (а мог быть хет-трик у Александра, и до овертайма дело бы вовсе не дошло). А в другом – блестящий сэйв исполнил Луукконен.

Но это был день, когда «клинки» не могли проиграть. Накануне в матче НФЛ игрок «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин перенес остановку сердца после столкновения с Ти Хиггинсом из «Цинцинатти». Спустя сутки он по-прежнему в реанимации в критическом состоянии. 

Хоккеисты выходили на арену в джерси «LOVE FOR 3» (под этим номером играет Дамар Хэмлин), а клуб заранее предупредил, что ни игроки команды, ни главный тренер Дон Грэнато не будут общаться с прессой. За всех держал ответ генеральный менеджер клуба Крэйг Адамс: «По сравнению с тем, что случилось прошлой ночью, любая игра становится второстепенной, поэтому для всех нас это был тяжелый день. У нашей команды большая эмоциональная связь с городом, и все разговоры сегодня были только об этом. Но мы знаем, как много наша команда значит для Баффало, и сегодня просто хотели выйти и сделать для победы все, что в наших силах».

И никто не сможет сказать, что сегодня это было не так.

Вашингтон – Баффало 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Дата проведения
4 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Так (Скиннер, Томпсон)
1:1 – 13 Милано (Ирвин, Манта)
1:2 – 18 Томпсон (Козенс, Далин)
1:3 – 26 Томпсон (Любушкин, Так)
2:3 – 37 Овечкин (Кузнецов)
3:3 – 42 Дауд (Дженсен, Милано)
4:3 – 48 Овечкин (Шири)
4:4 – 52 Джост (Пауэр, Миттлстадт)
4:5 – 64 Томпсон (Так)
Вратари: Кюмпер 24/29 – Луукконен 28/32.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

«Врач сказал, что если я сильно чихну – спина может сломаться». История Горди Хоу – предпоследней легенды на пути Овечкина к рекорду

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

19 комментариев

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Алексей Белов
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Алексей Белов
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Ответ ni
Главный показатель в хоккее - это голы, а не гол плюс пас. Выигрывает там команда, которая голов больше забила, а не голов плюс пасов.
Ну камон, там же ссылка стоит.
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Алексей Белов
Автор
Алексей Белов
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Ответ Skeleton64
Спасибо за статью! Единственное - не согласен с фразой "... Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок." Как человек, немало смотревший игры сборной России по хоккею на ОИ и прочих крупных турнирах, знаю, что даже в такой ситуации любой, даже самый звёздный игрок может промазать, попасть в перекладину, может затащить кипер... Так что Саша - красавчик!
Я и не говорил, что там нельзя было промахнуться. А вот кофе выпить перед броском - запросто.
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Алексей Белов
Автор
Алексей Белов
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Ответ ni
Не Овечкин проиграл, а Эллер! До сих пор бомбит от этого идиота! Привозила хренов! Он и Карлсон из матча в матч. Карлсон в лазарете - так хоть пошла. Но нет, есть Эллер!
Овечкин проиграл не матч. Он проиграл перестрелку Томпсону.
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Алексей Белов
Автор
Алексей Белов
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Ответ СержМиранэн
"Гол+пас, главный показатель в хоккее", похоже, что чем ближе Овечкин к рекорду по забитым шайбам, тем больше будут раскручивать "неважность" его снайперского достижения....
Ну там же ссылка не просто так стоит.
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ni
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Ответ Kasilas__1
Кому проиграл? Это командный вид спорта. Вашингтон проиграл, а Овечкин забил 2 гола
Проиграли из-за одного дебила.
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Kasilas__1
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Ответ Febanacci-88
В 37 лет Ови идёт на свой десятый (рекордный в истории лиги!) сезон с 50+ голами… С командой где не играют пол сезона 2 человека из Топ-6 (Уилсон, Бэкстрем), плюс О’Ши и Браун сыграли очень мало, тоже большую часть времени находясь в лазарете. Травмирован ведущий пакмувер, который знает что делать на синей в большинстве (Карлсон) Он вылез по показателю полезности из -14 в +2 Его команда в зоне ПО Он сам в топ-4 снайперов сезона Я конечно понимаю, что цыплят по весне считают, но пока, Ови проводит лютый сезон! Если он наберет еще 43 очка и 90 очков в сумме, то к концу сезона у него будет 1500 очков и 830 голов!! Просто охренеть…
В последние пару лет как мне кажется должны были отпасть все вопросы о том, что Ови не командный игрок.
Второй сезон подряд Овечкин тащит команду с огромным количеством травм, выдавая лучшие цифры в истории по своему возрасту.
Гений!
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Febanacci-88
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Ответ Олег Кучтраев
Почему вдруг О’ши. Он не ирландец, а наполовину индеец по фамилии Оши (Oshie).
Действительно, неправильно написал, согласен))))
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Kasilas__1
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Кому проиграл? Это командный вид спорта. Вашингтон проиграл, а Овечкин забил 2 гола
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ni
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Главный показатель в хоккее - это голы, а не гол плюс пас.
Выигрывает там команда, которая голов больше забила, а не голов плюс пасов.
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ni
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Не Овечкин проиграл, а Эллер!
До сих пор бомбит от этого идиота!
Привозила хренов!
Он и Карлсон из матча в матч. Карлсон в лазарете - так хоть пошла. Но нет, есть Эллер!
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Skeleton64
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Спасибо за статью!
Единственное - не согласен с фразой "... Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок." Как человек, немало смотревший игры сборной России по хоккею на ОИ и прочих крупных турнирах, знаю, что даже в такой ситуации любой, даже самый звёздный игрок может промазать, попасть в перекладину, может затащить кипер... Так что Саша - красавчик!
+1
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Deathspell Omega
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Ответ СержМиранэн
Белов, а у тебя нет случайно брата, по фамилии Петухов ?
У них диагнозы одинаковые: блогеры спортсру ...
+6
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Deathspell Omega
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Овечкин устроил перестрелку со "вторым снайпером сезона" только в голове у Белова.
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СержМиранэн
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Белов, а у тебя нет случайно брата, по фамилии Петухов ?
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СержМиранэн
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"Гол+пас, главный показатель в хоккее", похоже, что чем ближе Овечкин к рекорду по забитым шайбам, тем больше будут раскручивать "неважность" его снайперского достижения....
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Олег Кучтраев
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Ответ Febanacci-88
В 37 лет Ови идёт на свой десятый (рекордный в истории лиги!) сезон с 50+ голами… С командой где не играют пол сезона 2 человека из Топ-6 (Уилсон, Бэкстрем), плюс О’Ши и Браун сыграли очень мало, тоже большую часть времени находясь в лазарете. Травмирован ведущий пакмувер, который знает что делать на синей в большинстве (Карлсон) Он вылез по показателю полезности из -14 в +2 Его команда в зоне ПО Он сам в топ-4 снайперов сезона Я конечно понимаю, что цыплят по весне считают, но пока, Ови проводит лютый сезон! Если он наберет еще 43 очка и 90 очков в сумме, то к концу сезона у него будет 1500 очков и 830 голов!! Просто охренеть…
Почему вдруг О’ши. Он не ирландец, а наполовину индеец по фамилии Оши (Oshie).
+5
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Febanacci-88
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В 37 лет
Ови идёт на свой десятый (рекордный в истории лиги!) сезон с 50+ голами…
С командой где не играют пол сезона 2 человека из Топ-6 (Уилсон, Бэкстрем), плюс О’Ши и Браун сыграли очень мало, тоже большую часть времени находясь в лазарете.
Травмирован ведущий пакмувер, который знает что делать на синей в большинстве (Карлсон)
Он вылез по показателю полезности из -14 в +2
Его команда в зоне ПО
Он сам в топ-4 снайперов сезона

Я конечно понимаю, что цыплят по весне считают, но пока, Ови проводит лютый сезон!

Если он наберет еще 43 очка и 90 очков в сумме, то к концу сезона у него будет 1500 очков и 830 голов!!

Просто охренеть…
+35
-1
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Кагов
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Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 409 (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 293 (Андрейчук - 274),
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 808 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6237 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis!
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
+15
-4
+11
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Михаил1970
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Результат Гретцки это промежуточная цель перед числом 1000)
+26
-4
+22
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