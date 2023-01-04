Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
Потому что Тейдж Томпсон забил три.
Александр Овечкин начал январь так же бодро, как провел декабрь. 2022-й он проводил хет-триком в ворота «Монреаля», а в первом матче 2023 года «Вашингтон» встретился с ярким и дерзким «Баффало» во главе со вторым снайпером сезона Тейджем Томпсоном. Овечкин отставал от американца на 1 гол (26-27) и сделал все, чтобы обойти его. Получилась отличная перестрелка, но в конце концов победила молодость.
Уже в начале второго периода Томпсон ушел далеко вперед – поучаствовал во всех трех голах своей команды (2+1), и «Баффало» повел 3:1. Причем особенно красивым у Тейджа получился именно пас. А первый гол Томпсона – классический бросок из левого круга в большинстве – кажется, таких голов у Тейджа в этом сезоне больше, чем у самого Овечкина.
Дальше за дело взялся капитан «Вашингтона». В конце второго периода начал камбэк молниеносным броском после выигранного Кузнецовым вбрасывания (кстати, на точке в этом матче у «Кэпиталс» феноменальное преимущество: 43-19), а ближе к середине третьего забил второй. Тут все сделал Коннор Шири: утащил за ворота обоих защитников «Баффало» (а это была лучшая пара Далин – Самуэльссон) и выкатил на пятак, куда как раз подъехал Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок.
Кстати, Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим гол от Александра. Ну и до Гретцки, вы знаете, осталось 86 шайб.
Что еще по статистике? Овечкин сегодня провел 1314 матч в НХЛ, догнал Бобби Холика, вышел на 62-е место в истории, а уже к концу этой недели должен обойти великого Реда Келли и, главное, Алексея Ковалева (у них по 1316 игр) и стать первым среди русских игроков. Ничего себе.
Гол+пас, главный показатель в хоккее: Александр набрал 1457 очков и догнал Теему Селянне на 16-м месте. Следующая цель – Стэн Микита, у которого 1467.
Увы, «Вашингтон» тоже не смог удержать победный счет – «Баффало» сравнял, а потом забил в овертайме. И это сделал Тейдж Томпсон, выиграв, таким образом, дуэль у лучшего снайпера всех времен – день, который он вряд ли забудет. У Томпсона третий хет-трик в сезоне и четвертый за всю карьеру.
Центрфорвард «Сэйбрс» – главное открытие этого сезона. После этой игры у него уже 30 шайб в 36 играх – он подтянулся к Макдэвиду (33) в списке снайперов и чуть оторвался от Овечкина и Бо Хорвата из «Ванкувера» (по 28). А также вышел на третье место среди бомбардиров – 55 очков, впереди только Макдэвид (73) и травмированный Драйзайтль (58). Год назад Томпсон был 54-м, а два года назад – 358-м.
«Я думаю, все было хорошо, когда мы начинали играть жестко, глубоко забрасывать шайбу в зону и оказывать давление – это давало нам свободные зоны, – оценил игру Александр Овечкин. – У нас были хорошие шансы во втором периоде – надо было реализовывать моменты и забивать».
Это правда – во втором периоде, после гола Томпсона «Кэпиталс» действительно стали играть жестче, и «клинкам» стало очень трудно – и обороняться, и выбегать в атаку. «Вашингтон» забил три, а мог куда больше – только Коннор Шири должен был сделать пару голов. Но в одном случае завис на выходе «два в одного» с Овечкиным – и пас не отдал, и бросить нормально не смог (а мог быть хет-трик у Александра, и до овертайма дело бы вовсе не дошло). А в другом – блестящий сэйв исполнил Луукконен.
Но это был день, когда «клинки» не могли проиграть. Накануне в матче НФЛ игрок «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин перенес остановку сердца после столкновения с Ти Хиггинсом из «Цинцинатти». Спустя сутки он по-прежнему в реанимации в критическом состоянии.
Хоккеисты выходили на арену в джерси «LOVE FOR 3» (под этим номером играет Дамар Хэмлин), а клуб заранее предупредил, что ни игроки команды, ни главный тренер Дон Грэнато не будут общаться с прессой. За всех держал ответ генеральный менеджер клуба Крэйг Адамс: «По сравнению с тем, что случилось прошлой ночью, любая игра становится второстепенной, поэтому для всех нас это был тяжелый день. У нашей команды большая эмоциональная связь с городом, и все разговоры сегодня были только об этом. Но мы знаем, как много наша команда значит для Баффало, и сегодня просто хотели выйти и сделать для победы все, что в наших силах».
И никто не сможет сказать, что сегодня это было не так.
- Дата проведения
- 4 января, 03.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 11 Так (Скиннер, Томпсон)
- 1:1 – 13 Милано (Ирвин, Манта)
- 1:2 – 18 Томпсон (Козенс, Далин)
- 1:3 – 26 Томпсон (Любушкин, Так)
- 2:3 – 37 Овечкин (Кузнецов)
- 3:3 – 42 Дауд (Дженсен, Милано)
- 4:3 – 48 Овечкин (Шири)
- 4:4 – 52 Джост (Пауэр, Миттлстадт)
- 4:5 – 64 Томпсон (Так)
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Второй сезон подряд Овечкин тащит команду с огромным количеством травм, выдавая лучшие цифры в истории по своему возрасту.
Гений!
Выигрывает там команда, которая голов больше забила, а не голов плюс пасов.
До сих пор бомбит от этого идиота!
Привозила хренов!
Он и Карлсон из матча в матч. Карлсон в лазарете - так хоть пошла. Но нет, есть Эллер!
Единственное - не согласен с фразой "... Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок." Как человек, немало смотревший игры сборной России по хоккею на ОИ и прочих крупных турнирах, знаю, что даже в такой ситуации любой, даже самый звёздный игрок может промазать, попасть в перекладину, может затащить кипер... Так что Саша - красавчик!
Ови идёт на свой десятый (рекордный в истории лиги!) сезон с 50+ голами…
С командой где не играют пол сезона 2 человека из Топ-6 (Уилсон, Бэкстрем), плюс О’Ши и Браун сыграли очень мало, тоже большую часть времени находясь в лазарете.
Травмирован ведущий пакмувер, который знает что делать на синей в большинстве (Карлсон)
Он вылез по показателю полезности из -14 в +2
Его команда в зоне ПО
Он сам в топ-4 снайперов сезона
Я конечно понимаю, что цыплят по весне считают, но пока, Ови проводит лютый сезон!
Если он наберет еще 43 очка и 90 очков в сумме, то к концу сезона у него будет 1500 очков и 830 голов!!
Просто охренеть…
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 409 (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 293 (Андрейчук - 274),
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 808 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6237 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis!
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!