Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

Потому что Тейдж Томпсон забил три.

Александр Овечкин начал январь так же бодро, как провел декабрь. 2022-й он проводил хет-триком в ворота «Монреаля», а в первом матче 2023 года «Вашингтон» встретился с ярким и дерзким «Баффало» во главе со вторым снайпером сезона Тейджем Томпсоном. Овечкин отставал от американца на 1 гол (26-27) и сделал все, чтобы обойти его. Получилась отличная перестрелка, но в конце концов победила молодость.

Уже в начале второго периода Томпсон ушел далеко вперед – поучаствовал во всех трех голах своей команды (2+1), и «Баффало» повел 3:1. Причем особенно красивым у Тейджа получился именно пас. А первый гол Томпсона – классический бросок из левого круга в большинстве – кажется, таких голов у Тейджа в этом сезоне больше, чем у самого Овечкина.

Дальше за дело взялся капитан «Вашингтона». В конце второго периода начал камбэк молниеносным броском после выигранного Кузнецовым вбрасывания (кстати, на точке в этом матче у «Кэпиталс» феноменальное преимущество: 43-19), а ближе к середине третьего забил второй. Тут все сделал Коннор Шири: утащил за ворота обоих защитников «Баффало» (а это была лучшая пара Далин – Самуэльссон) и выкатил на пятак, куда как раз подъехал Овечкин. Рядом не было вообще никого, он мог даже помахать семье на трибуне, прежде чем нанести бросок.

Кстати, Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим гол от Александра. Ну и до Гретцки, вы знаете, осталось 86 шайб.

Что еще по статистике? Овечкин сегодня провел 1314 матч в НХЛ, догнал Бобби Холика, вышел на 62-е место в истории, а уже к концу этой недели должен обойти великого Реда Келли и, главное, Алексея Ковалева (у них по 1316 игр) и стать первым среди русских игроков. Ничего себе.

Гол+пас, главный показатель в хоккее: Александр набрал 1457 очков и догнал Теему Селянне на 16-м месте. Следующая цель – Стэн Микита, у которого 1467.

Увы, «Вашингтон» тоже не смог удержать победный счет – «Баффало» сравнял, а потом забил в овертайме. И это сделал Тейдж Томпсон, выиграв, таким образом, дуэль у лучшего снайпера всех времен – день, который он вряд ли забудет. У Томпсона третий хет-трик в сезоне и четвертый за всю карьеру.

Центрфорвард «Сэйбрс» – главное открытие этого сезона. После этой игры у него уже 30 шайб в 36 играх – он подтянулся к Макдэвиду (33) в списке снайперов и чуть оторвался от Овечкина и Бо Хорвата из «Ванкувера» (по 28). А также вышел на третье место среди бомбардиров – 55 очков, впереди только Макдэвид (73) и травмированный Драйзайтль (58). Год назад Томпсон был 54-м, а два года назад – 358-м.

«Я думаю, все было хорошо, когда мы начинали играть жестко, глубоко забрасывать шайбу в зону и оказывать давление – это давало нам свободные зоны, – оценил игру Александр Овечкин. – У нас были хорошие шансы во втором периоде – надо было реализовывать моменты и забивать».

Это правда – во втором периоде, после гола Томпсона «Кэпиталс» действительно стали играть жестче, и «клинкам» стало очень трудно – и обороняться, и выбегать в атаку. «Вашингтон» забил три, а мог куда больше – только Коннор Шири должен был сделать пару голов. Но в одном случае завис на выходе «два в одного» с Овечкиным – и пас не отдал, и бросить нормально не смог (а мог быть хет-трик у Александра, и до овертайма дело бы вовсе не дошло). А в другом – блестящий сэйв исполнил Луукконен.

Но это был день, когда «клинки» не могли проиграть. Накануне в матче НФЛ игрок «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин перенес остановку сердца после столкновения с Ти Хиггинсом из «Цинцинатти». Спустя сутки он по-прежнему в реанимации в критическом состоянии.

Хоккеисты выходили на арену в джерси «LOVE FOR 3» (под этим номером играет Дамар Хэмлин), а клуб заранее предупредил, что ни игроки команды, ни главный тренер Дон Грэнато не будут общаться с прессой. За всех держал ответ генеральный менеджер клуба Крэйг Адамс: «По сравнению с тем, что случилось прошлой ночью, любая игра становится второстепенной, поэтому для всех нас это был тяжелый день. У нашей команды большая эмоциональная связь с городом, и все разговоры сегодня были только об этом. Но мы знаем, как много наша команда значит для Баффало, и сегодня просто хотели выйти и сделать для победы все, что в наших силах».

И никто не сможет сказать, что сегодня это было не так.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports