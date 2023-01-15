810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!

Но победить не получилось.

Александр Овечкин, стремясь побить снайперское достижение Уэйна Гретцки, может прийти в итоге к рекорду по побитым рекордам.

В матче с «Филадельфией» нападающий стал автором единственного гола «Кэпиталс» – на 17-й минуте с пятака запихал шайбу в ворота Картера Харта.

Это его 810-й гол в регулярках НХЛ (до рекорда Гретцки 84) и 30-й в текущем сезоне. И это в 37 лет! По количеству сезонов с 30+ шайбами Александр теперь делит первое место с Майком Гартнером – у обоих по 17. Возраст тоже упомянули не случайно – он лишь 11-й хоккеист за всю историю лиги, кто добрался до 30 голов в возрасте 37 лет и старше.

И даже если нападающий в итоге не догонит канадца (хотя в это уже слабо верится), то все равно останется в истории. Овечкин – единственный игрок, которому принадлежат рекорды по количеству сезонов с 50, 40 и 30 голами, пусть в некоторых он пока и делит лидерство.

Кстати, сегодняшний домашний матч «Вашингтон» вновь провел в ретро-форме с орлом. Она явно фартовая – Александр забил во всех семи матчах сезона, когда команда выходила в ней. Всего 11 шайб в черной форме. В перерыве матча нападающий пообщался с журналистом – и признался, что надеется на возвращение ретро-свитеров и в следующем году.

Еще один юбилей – сегодняшняя шайба для Ови стала 400-й на домашнем льду. По этому показателю он пока пятый в лиге, но четвертого – Гартнера – подвинет уже через пару шайб. Рекорд здесь тоже у Гретцки, и, что удивительно, Алекс быстрее доберется до отметки в 894 шайбы, чем до этого достижения.

Но пока даже голы Ови не спасают «Вашингтон» от неудачной серии – в последних шести матчах только две победы. Парадокс в том, что в команду вернулись после травм Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграли по три матча. Все ждали, что их возвращение усилит «Кэпиталс», но, во-первых, обоим нужно время, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь их не было весь сезон до этого, а во-вторых, им нужно найти место в составе – а значит, перекраивать тройки, что тоже будет сказываться.

«Вашингтон» пока седьмой на Западе, и с мотивированным Овечкиным и вернувшимися нападающими игра столичного клуба должна стать только лучше. Пусть и не сразу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports