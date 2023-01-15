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810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!

НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Филадельфия Филадельфия
Майк Гартнер
Вашингтон Вашингтон
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Хоккей Хоккей

Но победить не получилось.

Александр Овечкин, стремясь побить снайперское достижение Уэйна Гретцки, может прийти в итоге к рекорду по побитым рекордам.

В матче с «Филадельфией» нападающий стал автором единственного гола «Кэпиталс» – на 17-й минуте с пятака запихал шайбу в ворота Картера Харта. 

Это его 810-й гол в регулярках НХЛ (до рекорда Гретцки 84) и 30-й в текущем сезоне. И это в 37 лет! По количеству сезонов с 30+ шайбами Александр теперь делит первое место с Майком Гартнером – у обоих по 17. Возраст тоже упомянули не случайно – он лишь 11-й хоккеист за всю историю лиги, кто добрался до 30 голов в возрасте 37 лет и старше.

И даже если нападающий в итоге не догонит канадца (хотя в это уже слабо верится), то все равно останется в истории. Овечкин – единственный игрок, которому принадлежат рекорды по количеству сезонов с 50, 40 и 30 голами, пусть в некоторых он пока и делит лидерство.

Кстати, сегодняшний домашний матч «Вашингтон» вновь провел в ретро-форме с орлом. Она явно фартовая – Александр забил во всех семи матчах сезона, когда команда выходила в ней. Всего 11 шайб в черной форме. В перерыве матча нападающий пообщался с журналистом – и признался, что надеется на возвращение ретро-свитеров и в следующем году.

Еще один юбилей – сегодняшняя шайба для Ови стала 400-й на домашнем льду. По этому показателю он пока пятый в лиге, но четвертого – Гартнера – подвинет уже через пару шайб. Рекорд здесь тоже у Гретцки, и, что удивительно, Алекс быстрее доберется до отметки в 894 шайбы, чем до этого достижения.

Но пока даже голы Ови не спасают «Вашингтон» от неудачной серии – в последних шести матчах только две победы. Парадокс в том, что в команду вернулись после травм Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграли по три матча. Все ждали, что их возвращение усилит «Кэпиталс», но, во-первых, обоим нужно время, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь их не было весь сезон до этого, а во-вторых, им нужно найти место в составе – а значит, перекраивать тройки, что тоже будет сказываться.

«Вашингтон» пока седьмой на Западе, и с мотивированным Овечкиным и вернувшимися нападающими игра столичного клуба должна стать только лучше. Пусть и не сразу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Филадельфия 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Дата проведения
15 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Лоутон (Фараби, Деанджело)
1:1 – 18 Овечкин ()
1:2 – 25 ван Римсдайк (Фрост, Типпет)
1:3 – 26 Эллисон (Лоутон, Хэйс)
Вратари: Кюмпер 22/25 – Харт 39/40.

Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

7 комментариев

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Acuity Gaming
Ответ Фтемноте
Мне вот интересно послушать тех аналитиков, которые вопят буд-то вся команда и даже запасной кипер играют на рекорд Овечкина. Неужели у них действительно всё так туго с восприятием. Человек тащит команду в одну маску уже который сезон. Но нет же, находятся те кто говорит что он просто стоит на месте и ждёт передач... Этот молодой человек уже второй сезон подряд играет на Харт. Было бы славно если бы он набрал под сотню очков в сезоне и получил бы этот приз. Ради своих хейтеров.
"вся команда и даже запасной кипер играют на рекорд Овечкина"
Судя по этому голу, даже соперник играет на рекорд Овечкина, пасуя шайбу на собственный пятак для Ови)
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Фтемноте
Ответ e1ther - e1ther
Вашингтон залетает на флажке в ПО,и Коннорей разбит,изи)
Нефтяной может пролететь с ПО как фанера над Парижем в этом сезоне. Их так колбасит. Что условный Луис их "сожрёт" под конец сезона и они даже на уайлд-карт не наиграют)))
+3
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+3
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e1ther - e1ther
Ответ Фтемноте
Мне вот интересно послушать тех аналитиков, которые вопят буд-то вся команда и даже запасной кипер играют на рекорд Овечкина. Неужели у них действительно всё так туго с восприятием. Человек тащит команду в одну маску уже который сезон. Но нет же, находятся те кто говорит что он просто стоит на месте и ждёт передач... Этот молодой человек уже второй сезон подряд играет на Харт. Было бы славно если бы он набрал под сотню очков в сезоне и получил бы этот приз. Ради своих хейтеров.
Вашингтон залетает на флажке в ПО,и Коннорей разбит,изи)
+2
0
+2
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Кагов
Ветеранские рекорды снайперского долголетия Ови конечно сделает:
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд слелан (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола. Придётся для 1000 ещё на пару лет задержаться!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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Кагов
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки и Босси по 9 останется.
+3
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Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 410 (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 294 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 810 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6259 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
+3
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Фтемноте
Мне вот интересно послушать тех аналитиков, которые вопят буд-то вся команда и даже запасной кипер играют на рекорд Овечкина.
Неужели у них действительно всё так туго с восприятием. Человек тащит команду в одну маску уже который сезон. Но нет же, находятся те кто говорит что он просто стоит на месте и ждёт передач...
Этот молодой человек уже второй сезон подряд играет на Харт.
Было бы славно если бы он набрал под сотню очков в сезоне и получил бы этот приз. Ради своих хейтеров.
+19
-3
+16
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