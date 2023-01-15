810-й гол Овечкина в НХЛ: запихал «Филадельфии» с пятака – и в 17-й раз выбил 30 шайб за сезон. Это рекорд!
Но победить не получилось.
Александр Овечкин, стремясь побить снайперское достижение Уэйна Гретцки, может прийти в итоге к рекорду по побитым рекордам.
В матче с «Филадельфией» нападающий стал автором единственного гола «Кэпиталс» – на 17-й минуте с пятака запихал шайбу в ворота Картера Харта.
Это его 810-й гол в регулярках НХЛ (до рекорда Гретцки 84) и 30-й в текущем сезоне. И это в 37 лет! По количеству сезонов с 30+ шайбами Александр теперь делит первое место с Майком Гартнером – у обоих по 17. Возраст тоже упомянули не случайно – он лишь 11-й хоккеист за всю историю лиги, кто добрался до 30 голов в возрасте 37 лет и старше.
И даже если нападающий в итоге не догонит канадца (хотя в это уже слабо верится), то все равно останется в истории. Овечкин – единственный игрок, которому принадлежат рекорды по количеству сезонов с 50, 40 и 30 голами, пусть в некоторых он пока и делит лидерство.
Кстати, сегодняшний домашний матч «Вашингтон» вновь провел в ретро-форме с орлом. Она явно фартовая – Александр забил во всех семи матчах сезона, когда команда выходила в ней. Всего 11 шайб в черной форме. В перерыве матча нападающий пообщался с журналистом – и признался, что надеется на возвращение ретро-свитеров и в следующем году.
Еще один юбилей – сегодняшняя шайба для Ови стала 400-й на домашнем льду. По этому показателю он пока пятый в лиге, но четвертого – Гартнера – подвинет уже через пару шайб. Рекорд здесь тоже у Гретцки, и, что удивительно, Алекс быстрее доберется до отметки в 894 шайбы, чем до этого достижения.
Но пока даже голы Ови не спасают «Вашингтон» от неудачной серии – в последних шести матчах только две победы. Парадокс в том, что в команду вернулись после травм Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграли по три матча. Все ждали, что их возвращение усилит «Кэпиталс», но, во-первых, обоим нужно время, чтобы вернуть прежнюю форму, ведь их не было весь сезон до этого, а во-вторых, им нужно найти место в составе – а значит, перекраивать тройки, что тоже будет сказываться.
«Вашингтон» пока седьмой на Западе, и с мотивированным Овечкиным и вернувшимися нападающими игра столичного клуба должна стать только лучше. Пусть и не сразу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 14 Лоутон (Фараби, Деанджело)
- 1:1 – 18 Овечкин ()
- 1:2 – 25 ван Римсдайк (Фрост, Типпет)
- 1:3 – 26 Эллисон (Лоутон, Хэйс)
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Судя по этому голу, даже соперник играет на рекорд Овечкина, пасуя шайбу на собственный пятак для Ови)
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд слелан (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола. Придётся для 1000 ещё на пару лет задержаться!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки и Босси по 9 останется.
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 410 (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 294 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 810 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6259 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
Неужели у них действительно всё так туго с восприятием. Человек тащит команду в одну маску уже который сезон. Но нет же, находятся те кто говорит что он просто стоит на месте и ждёт передач...
Этот молодой человек уже второй сезон подряд играет на Харт.
Было бы славно если бы он набрал под сотню очков в сезоне и получил бы этот приз. Ради своих хейтеров.