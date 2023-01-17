Мощный камбэк «Вашингтона»: горели «Айлендерс» 0:3, но вытащили матч – победный гол в овертайме забил Орлов

Овечкин выбил 50 очков в сезоне.

«Столичные» попали в какую-то неудачную полосу – после рождественского брейка выиграли только 5 матчей из 10, чередуя победы и поражения. Конечно, не так уж плохо, но команда опустилась в зону уайлд-кард – и везет не так уж и много очков «Питтсбургу» и «Айлендерс», у которых матчи в запасе. Смущало и то, что в последнее время «Кэпиталс» проигрывал даже «Оттаве» и «Филадельфии», которые плетутся где-то в нижней части таблицы.

В выездном матче с «Айлендерс» команда Питера Лавиолетта едва не наступила на те же грабли. «Кэпс» проигрывали 0:3 к 24-й минуте – один из голов «островитян» сделал Александр Романов. После его наброса от синей забил Мэтт Мартин.

Только к середине матча гости включились на полную. И если у «Айлендерс» из полевых игроков был только один русский, то у «Вашингтона» их было три – и все отметились результативными действиями.

• Первым в голевой атаке поучаствовал Овечкин. Алекс был близок к тому, чтобы пробить Илью Сорокина, однако записал на свой счет ассист – именно после его броска на добивании сыграл Гарнет Хэтэуэй.

• В начале третьего счет стал 3:3 – Кузнецов отметился секондари-ассистом, но в этом эпизоде все сделали другие ребята: Ти Джей Оши превратил в гол тонкий наброс Эрика Густафссона.

• Самая вкуснятина была в овертайме – хотя «Айлс» имели вагон шансов и должны были забирать игру в основное время (еще где-то в первом периоде). Впрочем, это исключительно их проблемы, на которые указал Дмитрий Орлов.

Защитник красиво разобрался со своим земляком из Новокузнецка Сорокиным. Конечно, и пас был по-своему хорош, но Орлов сыграл так, словно он всю жизнь решал выходы 1-в-0.

«Вашингтон» в целом попал в очень необычную ситуацию. Без травмированных Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона команда более-менее стабильно побеждала, а с их возвращением выиграла только второй матч из четырех. Впрочем, для «Кэпс» в плюс то, что оба уже проводят больше времени на льду (Уилсон – 16 минут, Бэкстрем – 18) и потихоньку набирают очки. Пара форвардов организовала второй гол в ворота «Айлендерс»: швед отдал пас, а Уилсон забил свой первый гол в сезоне – и такой важный для «столичных». Кстати, у Орлова в этой шайбе была еще одна голевая – за матч у него 2 (1+1) очка.

«Островитяне», похоже, были обречены. Два последних камбэка «Кэпиталс», когда команде приходилось отыгрывать разницу в три шайбы, приходились именно на «Айлендерс». Самое интересное, что это было в январе 2020-го и в январе 2021-го. В общем, вы уже поняли, что «Айлам» лучше не играть с «Вашингтоном» в январе. Ну, или не вести в три шайбы.

Александр Овечкин тем временем набрал 50-е очко в сезоне, это его 17-й сезон с 50+ очками, он только один раз в карьере набирал меньше – да и то в сокращенный сезон-2020/21. В нынешней регулярке из числа наших быстрее Ови полтинник по очкам выбили Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Только вот преодолеют ли они отметку в 50 голов – вопрос. Все-таки Овечкин к этой цифре ближе, и это наверняка его следующая цель.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports