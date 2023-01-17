811-й гол Овечкина в НХЛ: положил «Колорадо» из офиса. Он вообще любит забивать Георгиеву

Но «Кэпиталс» проиграли.

Овечкин вернулся! Без своего капитана (пропустил всего 28-ю игру в карьере из-за травмы) «Вашингтон» успел влететь «Вегасу», но в матче с действующими чемпионами Александр вышел на лед. Впрочем, это не особо помогло: «Колорадо» выиграл 3:2, а «Кэпс» продолжает колбасить – всего 6 побед в 14 матчах после рождественской паузы.

Овечкин играл так, словно никакое повреждение и не беспокоило. Было понятно, что он выбыл ненадолго, но против «лавина» ему дали 23 с половиной минуты (4 – в большинстве). Обе цифры – лучшие среди форвардов «Вашингтона» в этот вечер.

Он явно хотел забить и добился своего в середине третьего периода – в очень нужный момент. Команда горела 1:3, и Александр дал шанс на спасение: Строум выложил как на блюдечке, а Ови только это и нужно было. Мощный бросок из офиса – пожалуйста, вынимайте.

Для нападающего гол стал 811-м в карьере – до Гретцки еще 83, и на первый взгляд может показаться, что гонка затянется: у Алекса всего 2 шайбы в последних 8 играх. Но сколько таких отрезков у него уже было, после чего он включался и с прежним рвением начинал клепать голы?

Кстати, еще до матча можно было спокойно заряжать на гол Овечкина: в 8 играх против «Вашингтона» Александр Георгиев пропустил 9 голов с 26 бросков капитана «Кэпиталс». Если Флери и Лундквисту Александр Великий просто забивал чаще остальных, то в случае с Георгиевым у него наивысший процент реализации – 34,6%.

Впрочем, Георгиев все равно стал главным героем и заслуженно получил звание первой звезды матча. Во время финального штурма «Кэпиталс» он крутился как белка в колесе, так и не позволив сопернику перевести игру в овертайм. Спасал даже головой.

37 сэйвов и победа над бывшим вратарем «Эвеланш» Дарси Кюмпером, который в 5 из последних 6 матчей «Кэпс» пропускал не меньше трех шайб.

А «Колорадо», тем временем, пережил череду травм и спокойно набирает ход. У команды 6 побед подряд, и она уже вошла в тройку лидеров своего дивизиона, обойдя «Миннесоту». Впереди в таблице «Виннипег» и «Даллас», у которых на 8 и 9 очков больше. Но и у «Колорадо» на 3 матча меньше, да и в регулярке еще остается 36 игр.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski