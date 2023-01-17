811-й гол Овечкина в НХЛ: положил «Колорадо» из офиса. Он вообще любит забивать Георгиеву
Но «Кэпиталс» проиграли.
Овечкин вернулся! Без своего капитана (пропустил всего 28-ю игру в карьере из-за травмы) «Вашингтон» успел влететь «Вегасу», но в матче с действующими чемпионами Александр вышел на лед. Впрочем, это не особо помогло: «Колорадо» выиграл 3:2, а «Кэпс» продолжает колбасить – всего 6 побед в 14 матчах после рождественской паузы.
Овечкин играл так, словно никакое повреждение и не беспокоило. Было понятно, что он выбыл ненадолго, но против «лавина» ему дали 23 с половиной минуты (4 – в большинстве). Обе цифры – лучшие среди форвардов «Вашингтона» в этот вечер.
Он явно хотел забить и добился своего в середине третьего периода – в очень нужный момент. Команда горела 1:3, и Александр дал шанс на спасение: Строум выложил как на блюдечке, а Ови только это и нужно было. Мощный бросок из офиса – пожалуйста, вынимайте.
Для нападающего гол стал 811-м в карьере – до Гретцки еще 83, и на первый взгляд может показаться, что гонка затянется: у Алекса всего 2 шайбы в последних 8 играх. Но сколько таких отрезков у него уже было, после чего он включался и с прежним рвением начинал клепать голы?
Кстати, еще до матча можно было спокойно заряжать на гол Овечкина: в 8 играх против «Вашингтона» Александр Георгиев пропустил 9 голов с 26 бросков капитана «Кэпиталс». Если Флери и Лундквисту Александр Великий просто забивал чаще остальных, то в случае с Георгиевым у него наивысший процент реализации – 34,6%.
Впрочем, Георгиев все равно стал главным героем и заслуженно получил звание первой звезды матча. Во время финального штурма «Кэпиталс» он крутился как белка в колесе, так и не позволив сопернику перевести игру в овертайм. Спасал даже головой.
37 сэйвов и победа над бывшим вратарем «Эвеланш» Дарси Кюмпером, который в 5 из последних 6 матчей «Кэпс» пропускал не меньше трех шайб.
А «Колорадо», тем временем, пережил череду травм и спокойно набирает ход. У команды 6 побед подряд, и она уже вошла в тройку лидеров своего дивизиона, обойдя «Миннесоту». Впереди в таблице «Виннипег» и «Даллас», у которых на 8 и 9 очков больше. Но и у «Колорадо» на 3 матча меньше, да и в регулярке еще остается 36 игр.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Ball Arena»
- 1:0 – 9 Лехконен (Тэйвс, Маккиннон)
- 2:0 – 23 Кольяно (О'Коннор, Макдермид)
- 2:1 – 25 Шири (Манта, Фегервары)
- 3:1 – 36 Ньюхук (Жирар, О'Коннор)
- 3:2 – 50 Овечкин (Строум)
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Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski
Теперь таких дней в году, когда Овечкин не огорчал киперов, осталось столько же, ск-ко изображено у него на свитере.
Но вообще тенденция в НХЛ прослеживается - команды уходят от обороны, попутно распространяя миф, что забивать стало сложнее.
Не поверю, что в НХЛ настолько все уныло.
2. Где Дух?
А когда это они были напарниками? В одном клубе в одно время они никогда не играли.
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 53 очк... (31+22), 49 игр...(продолжается)
Всего - 1463 очк. (811+652), 1323 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 90 очков, как и в прошлом!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера, 14 сезонов будет!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 411! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 294 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 811 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6269 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!