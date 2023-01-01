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🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
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Монреаль Монреаль
Хоккей Хоккей

До Гретцки – 88 шайб.

У каждого из нас есть любимая история встречи Нового года – чаще всего они происходят за столом и хотя бы фоном цепляют художественный сюжет, как Евгения Лукашина по ошибке сажают в самолет до Ленинграда. Но, надо признать, не для всех ночь на 1 января – это просмотр телевизора; некоторые предпочитают более активный отдых. Кто-то вообще проводит вечер 31-го на работе и при этом кайфует – например, как Александр Овечкин.

У капитана «Вашингтона» впереди еще 3,5 года в лиге – контракт он подписал до лета 2026-го. Главная его цель на это время – новый снайперский рекорд НХЛ. На прошлой неделе Овечкин официально стал вторым в истории, но, кажется, ему неймется покорить новую вершину как можно раньше. Вечером 29 декабря он совершил первый шаг в финальной гонке за Гретцки, а в новогоднюю ночь – матч с «Монреалем» начался ровно в полночь по московскому времени – сделал себе и своим болельщикам отличный подарок в виде хет-трика.

Вообще Александр не особо собирался добивать абсолютно праздничных «Канадиенс», но и жалеть их смысла не было. В середине второго периода, при игре 4-на-4, Овечкин воспользовался приглашением Ника Сузуки зайти в зону его команды – начал атаку, а затем сам же ее и завершил броском с краюшка любимого офиса. Так счет стал 4:1.

В самом начале третьего периода он бросил уже с более привычного места в офисе – и, конечно же, попал. Само собой, в большинстве – 6:2.

А за 3 минуты до конца матча, когда игроки «Монреаля» уже вели себя как Ипполит под тепленькой, Овечкин прошел по флангу, вырулил на ворота – и обыграл бедного Джейка Аллена, для которого это был 9-й пропущенный гол за вечер.

«Нравится ли мне играть против «Канадиенс» (38 голов в 51 матче – Sports.ru)? Нет. Мне просто нравится играть в хоккей, – улыбался Овечкин после матча. – Думаю, что игра в большинстве – это ключ к нашему успеху. Такие вещи могут изменить момент, изменить ход игры. Очевидно, у нас сейчас нет ключевых игроков, но есть другие ребята на своих местах, которые должны делать свою работу и создавать моменты».

Вряд ли американские журналисты в курсе российских традиций – поэтому вместо ярких новогодних ответов от Александра сухие, но крутые цифры. То, что до Гретцки осталось уже меньше 90 шайб – а точнее 88 – и так понятно. А вот нынешний хет-трик стал для него 30-м в карьере – солидное число. Но он все еще шестой по этому показателю:

Наибольшее количество хет-триков в НХЛ:

50 – Уэйн Гретцки 40 – Марио Лемье 39 – Майк Босси 33 – Бретт Халл 32 – Фил Эспозито 30 – Александр Овечкин

При этом капитан «Кэпс» резко вернулся в снайперскую гонку-2022/23: 26 голов – это третий результат нынешней регулярки (у Макдэвида – 32, у Томпсона – 27). И даже если не гнаться конкретно за «Ришаром», то впереди еще предостаточно матчей, чтобы выбить новый полтинник – и стать рекордсменом по ним. Тоже мощное достижение.

Кажется, это идеальное начало года. Или окончание предыдущего – тут уж с какой стороны океана смотреть.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Монреаль 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)
Дата проведения
1 января, 00.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Густафссон (Шири, Кузнецов)
2:0 – 5 Хэтэуэй (Дауд, Протас)
2:1 – 25 Кофилд (Дак, Сузуки)
3:1 – 29 Дауд (Густафссон, Протас)
4:1 – 30 Овечкин (Эллер, ван Римсдайк)
4:2 – 33 Кофилд ()
5:2 – 40 Строум (Юханссон, Кузнецов)
6:2 – 42 Овечкин (Юханссон, Густафссон)
7:2 – 46 Юханссон (Фегервары, Кузнецов)
8:2 – 56 Манта ()
9:2 – 57 Овечкин (Шири)
Вратари: Линдгрен 31/33 – Аллен 31/40.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

6 комментариев

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Ответ Jhon Jhon
Бллять какие боги, в этих видах спорта полно игроков кто играл гораздо лучше, просто игроки высочайшего уровня
Завали хлеборезку , наточи коньки , возьми клюшку и поди сделай то , что хотя бы сделал Халл , а нет , какой Халл , хотя бы Ярри Курри!!!!
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Jhon Jhon
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Ответ vladimir.sadchikov2013
Вчера Леброн, сегодня Овечкин....это просто боги какие-то своих видов спорта!
Бллять какие боги, в этих видах спорта полно игроков кто играл гораздо лучше, просто игроки высочайшего уровня
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vladimir.sadchikov2013
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Вчера Леброн, сегодня Овечкин....это просто боги какие-то своих видов спорта!
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alex22alex
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Отличный подарок на НГ !!
ЗЫ Какие прекрасные звуки : щелчок - звон штанги - и вопль комментатора про Овечкина и очки )))
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Vitality99
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Великий игрок
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Иван Пупкин
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Шмурнову лучше и не просыпаться. Такой подарочек от Ови под ёлочкой
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