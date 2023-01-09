Овечкин даже без голов бьет рекорды: новый лидер по количеству игр в НХЛ среди русских!

Обошел Ковалева.

Александр Овечкин побил кучу рекордов в 2022-м и продолжает делать это уже в новом году. Прошлой ночью все получилось просто: достаточно было выйти на лед и провести хотя бы одну смену, чтобы покорить очередное достижение в карьере. Теперь он лучший в НХЛ по количеству матчей среди хоккеистов из России – еще один момент, подчеркивающий солидный статус Ови.

В рекордной для него игре «Вашингтон» принимал «Коламбус», которому несколько дней назад отгрузил 6 шайб. Но сейчас все получилось куда скромнее: единственный гол на 3-й минуте забил защитник Эрик Густафссон – тот самый, который не мог забить 31 матч с начала сезона, но с 18 декабря уже забросил 7 шайб.

Сам Овечкин, как и другие русские игроки «Кэпс», в голе шведа не поучаствовал. Более того, Алекс две игры подряд вообще провел по нулям, хотя нанес в сумме 9 бросков. С одной стороны, он и так забил 7 за предыдущие 4 матча, но с другой – к хорошему привыкаешь быстро.

При этом надо понимать, что в течение сезона у него не было больше двух игр подряд без набранных очков. Так что, «Филадельфии», с которой «Вашингтон» встретится в ночь на 12 января по московскому времени, надо приготовиться.

Помимо сухой победы над «Блю Джекетс» и очередного достижения капитана у «столичных» нужно зафиксировать еще одно важное событие: впервые в сезоне сыграли Никлас Бэкстрем и Том Уилсон, которые пропустили половину регулярки и только сейчас восстановились после травм. Их аккуратно вводили в игру, дали по 14 минут на льду – в том числе, и выпускали в большинстве.

Конечно, ближайшие игры уйдут на набор кондиций, но для команды это в целом позитивный момент. Хотя «Кэпиталс» и так набрали хороший ход, одержав 13 побед в 17 последних матчах.

Но вернемся к рекорду: 1317 игр – это новая цифра, которую Овечкин будет обновлять матч за матчем. За всю историю НХЛ было всего 8 русских игроков, сыгравших более 1000 матчей. Позади остались культовые и такие же легендарные игроки, как и сам Александр.

Самое интересное, что пока нет никого, кто мог бы приблизиться к нему. Из действующих игроков ближайший преследователь – Малкин, у него 1020 появлений на льду и объективно 0 шансов выйти на первое место.

Панарину, Тарасенко и Кузнецову уже 30+, и у каждого из них свои вводные: кто-то задержался и созревал в КХЛ, кому-то мешали травмы. Например, Кучерову – 29, но у него была пропущенная регулярка-2020/21.

Так что, сейчас теоретические шансы есть только у молодого поколения. Например, 398 из 410 игр «Тампы» провел Михаил Сергачев, Андрей Свечников отыграл 323 из 328 матчей «Каролины», всего два матча «Миннесоты» пропустил Кирилл Капризов. Правда, он старше и Свечникова, и Сергачева.

Не стоит забывать, что Овечкину уже 37, а он все еще играет на очень шикарном уровне – и пока не пропустил ни одной встречи в сезоне. Плюс у него еще контракт до 2026 года – по нему максимально он сможет провести еще 285 игр, а если продлит соглашение и будет играть в 40, то и рекорд будет увеличиваться. Поэтому все идет к тому, что на долгие годы это достижение принадлежит Ови.

Фото: REUTERS/Amber Searls-USA TODAY Sports