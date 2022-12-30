Овечкин и гол №812: Семин на трибунах, ничья с Кросби, победный гипноз Кузнецова

С каждым новым сезоном матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» все больше похоже на встречи старых друзей – суперзвезды становятся все старше, а их команды уже далеки от времен, когда счастливо бились за первые места в конференции. Сейчас бы в плей-офф по уайлд-кард пройти.

Некогда непримиримые соперники проявляют максимальное уважение друг к другу – вот Александр Овечкин на раскатке подбадривает Криса Летанга, у которого максимально тяжелый сезон (второй инсульт, смерть отца).

Но как только шайба вброшена – это все равно классическое противостояние «Кэпс» и «Пингвинс»! Вот уже Летанг дерется – конечно, не с Овечкиным, а с Мантой. Закусились на пятачке:

Овечкин в первых же сменах приложил хитами Думулина и Генцела, а затем переключился на чужие ворота. Еще в первом периоде получилась русская классика «Вашингтона»: в большинстве, из офиса, с передач Орлова и Кузнецова. Зацените движения Александра на протяжении всей атаки – он вообще не сдвинулся с места и все равно был готов к молниеносному броску.

«Думаю, мы все знали: надо показать, что мы сильнее, и постараться выйти вперед, – оценивал матч Овечкин. – Понимали, что если поведем в счете, то все почувствуют себя намного лучше».

Итак, Александр забил гол №812 – кстати, в день рождения Уэйна Гретцки. Рекордов тут нет, но отметим пару заметных передвижений на страницах великой истории.

Вышел на пятое место по голам в первых периодах:

И на четвертое по голам в домашних матчах. Да-да, по гостевым-то он давно первый.

А что там с глобальной гонкой Овечкина и Кросби в таблице бомбардиров? Кросби сохранил отрыв в три очка – компенсировал гол Овечкина, начав спасительную атаку в третьем периоде, которую завершил Брайан Раст. Сидни набрал 1467 очков и догнал Стэна Микиту, но пока остается на 16-м месте, Овечкин – 17-й, 1484 очка. Так что Микиту оба скоро обойдут, а вот до 14-го места Пола Коффи (1531) далековато – в этом сезоне не добраться.

«Кэпиталс» победили в серии буллитов – и к этому приложил руку Евгений Кузнецов, опять устроивший публичный сеанс гипноза. Кейси ДеСмит ничего не смог поделать.

Кросби грустно смотрел на радость «Вашингтона», а за всем этим наблюдал с трибун некогда активный участник заварушек этих команд – Александр Семин.

И правда, как тут проигрывать, если на тебя приехали посмотреть аж из Красноярска.

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