Овечкин и гол №812: Семин на трибунах, ничья с Кросби, победный гипноз Кузнецова
С каждым новым сезоном матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» все больше похоже на встречи старых друзей – суперзвезды становятся все старше, а их команды уже далеки от времен, когда счастливо бились за первые места в конференции. Сейчас бы в плей-офф по уайлд-кард пройти.
Некогда непримиримые соперники проявляют максимальное уважение друг к другу – вот Александр Овечкин на раскатке подбадривает Криса Летанга, у которого максимально тяжелый сезон (второй инсульт, смерть отца).
Но как только шайба вброшена – это все равно классическое противостояние «Кэпс» и «Пингвинс»! Вот уже Летанг дерется – конечно, не с Овечкиным, а с Мантой. Закусились на пятачке:
Овечкин в первых же сменах приложил хитами Думулина и Генцела, а затем переключился на чужие ворота. Еще в первом периоде получилась русская классика «Вашингтона»: в большинстве, из офиса, с передач Орлова и Кузнецова. Зацените движения Александра на протяжении всей атаки – он вообще не сдвинулся с места и все равно был готов к молниеносному броску.
«Думаю, мы все знали: надо показать, что мы сильнее, и постараться выйти вперед, – оценивал матч Овечкин. – Понимали, что если поведем в счете, то все почувствуют себя намного лучше».
Итак, Александр забил гол №812 – кстати, в день рождения Уэйна Гретцки. Рекордов тут нет, но отметим пару заметных передвижений на страницах великой истории.
Вышел на пятое место по голам в первых периодах:
И на четвертое по голам в домашних матчах. Да-да, по гостевым-то он давно первый.
А что там с глобальной гонкой Овечкина и Кросби в таблице бомбардиров? Кросби сохранил отрыв в три очка – компенсировал гол Овечкина, начав спасительную атаку в третьем периоде, которую завершил Брайан Раст. Сидни набрал 1467 очков и догнал Стэна Микиту, но пока остается на 16-м месте, Овечкин – 17-й, 1484 очка. Так что Микиту оба скоро обойдут, а вот до 14-го места Пола Коффи (1531) далековато – в этом сезоне не добраться.
«Кэпиталс» победили в серии буллитов – и к этому приложил руку Евгений Кузнецов, опять устроивший публичный сеанс гипноза. Кейси ДеСмит ничего не смог поделать.
Кросби грустно смотрел на радость «Вашингтона», а за всем этим наблюдал с трибун некогда активный участник заварушек этих команд – Александр Семин.
И правда, как тут проигрывать, если на тебя приехали посмотреть аж из Красноярска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 7 Овечкин (Орлов, Кузнецов)
- 1:1 – 23 Хейнен (Думулин, О'Коннор)
- 2:1 – 46 Юханссон (Милано, Бэкстрем)
- 2:2 – 53 Раст (Кросби, Генцел)
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 54 очк... (32+22), 50 игр...(продолжается)
Всего - 1464 очк. (812+652), 1324 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 90 очков, как и в прошлом!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера, 14 сезонов будет!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 411! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 812 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!