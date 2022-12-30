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Овечкин и гол №812: Семин на трибунах, ничья с Кросби, победный гипноз Кузнецова

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Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Крис Летанг Крис Летанг
Хоккей Хоккей

С каждым новым сезоном матчи «Вашингтона» и «Питтсбурга» все больше похоже на встречи старых друзей – суперзвезды становятся все старше, а их команды уже далеки от времен, когда счастливо бились за первые места в конференции. Сейчас бы в плей-офф по уайлд-кард пройти.

Некогда непримиримые соперники проявляют максимальное уважение друг к другу – вот Александр Овечкин на раскатке подбадривает Криса Летанга, у которого максимально тяжелый сезон (второй инсульт, смерть отца).

Но как только шайба вброшена – это все равно классическое противостояние «Кэпс» и «Пингвинс»! Вот уже Летанг дерется – конечно, не с Овечкиным, а с Мантой. Закусились на пятачке:

Овечкин в первых же сменах приложил хитами Думулина и Генцела, а затем переключился на чужие ворота. Еще в первом периоде получилась русская классика «Вашингтона»: в большинстве, из офиса, с передач Орлова и Кузнецова. Зацените движения Александра на протяжении всей атаки – он вообще не сдвинулся с места и все равно был готов к молниеносному броску.

«Думаю, мы все знали: надо показать, что мы сильнее, и постараться выйти вперед, – оценивал матч Овечкин. – Понимали, что если поведем в счете, то все почувствуют себя намного лучше». 

Итак, Александр забил гол №812 – кстати, в день рождения Уэйна Гретцки. Рекордов тут нет, но отметим пару заметных передвижений на страницах великой истории.

Вышел на пятое место по голам в первых периодах:

И на четвертое по голам в домашних матчах. Да-да, по гостевым-то он давно первый.

А что там с глобальной гонкой Овечкина и Кросби в таблице бомбардиров? Кросби сохранил отрыв в три очка – компенсировал гол Овечкина, начав спасительную атаку в третьем периоде, которую завершил Брайан Раст. Сидни набрал 1467 очков и догнал Стэна Микиту, но пока остается на 16-м месте, Овечкин – 17-й, 1484 очка. Так что Микиту оба скоро обойдут, а вот до 14-го места Пола Коффи (1531) далековато – в этом сезоне не добраться.

«Кэпиталс» победили в серии буллитов – и к этому приложил руку Евгений Кузнецов, опять устроивший публичный сеанс гипноза. Кейси ДеСмит ничего не смог поделать.

Кросби грустно смотрел на радость «Вашингтона», а за всем этим наблюдал с трибун некогда активный участник заварушек этих команд – Александр Семин.

И правда, как тут проигрывать, если на тебя приехали посмотреть аж из Красноярска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Питтсбург 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
27 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Овечкин (Орлов, Кузнецов)
1:1 – 23 Хейнен (Думулин, О'Коннор)
2:1 – 46 Юханссон (Милано, Бэкстрем)
2:2 – 53 Раст (Кросби, Генцел)
Вратари: Кюмпер 35/37 – ДеСмит 43/45.

811-й гол Овечкина в НХЛ: положил «Колорадо» из офиса. Он вообще любит забивать Георгиеву

Старт Капризова в НХЛ – на уровне русских суперзвезд (хуже Овечкина, но лучше Буре). Сейчас он идет на 50 голов за сезон

Нюландер – идеальная звезда современной НХЛ. Выбил у клуба хорошие (но не заоблачные) деньги и с запасом их оправдал

15 комментариев

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Алексей Белов
Ответ Павел Фёдоров
Я конечно очень болею за Овечкина в этой гонке и желаю ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ, но хочу спросить , так и дальше будет на каждый гол по отдельной статье выходить. Хотя бы через пятак штампуйте
Не знаю, что будет дальше, но пока отказываться не планируем.
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Дэн Селедкин
Ответ Павел Фёдоров
Я конечно очень болею за Овечкина в этой гонке и желаю ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ, но хочу спросить , так и дальше будет на каждый гол по отдельной статье выходить. Хотя бы через пятак штампуйте
Неужели так трудно догадаться, что причина "посвящения отдельной статьи каждому голу Овечкина" это порядковый номер этих голов в НХЛ... Вот ты мне скажи когда будет следующий 812-й гол в НХЛ? ... Вот тебе и объяснение... То что сейчас происходит это не очередной гол - это история НХЛ в реальном режиме времени.
+6
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+6
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Павел Фёдоров
Я конечно очень болею за Овечкина в этой гонке и желаю ему стать лучшим снайпером в истории НХЛ, но хочу спросить , так и дальше будет на каждый гол по отдельной статье выходить. Хотя бы через пятак штампуйте
+2
-5
-3
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TheSportNik
Наверно пару сезонов и Гретцки обойдет.
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0
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Direct free kick
Ничья с кросбе? Автор явно неровно дышит к Сиднею. В обратной ситуации вряд ли бы такое написал
+3
-2
+1
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Pavol Demitra
Для меня это главное дереби НХЛ)
+5
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+4
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kaviknat
Ответ Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях: Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 411! (Гретцки - 402), Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274), В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве (Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124). Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр) Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65) Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19), Верный Однолюб - 812 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт). Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209) Также станет лучшим в номинациях: Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр), Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд! Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь! А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895! И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми) Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy! Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Я представляю, какое зарево будет, если твои комментарии прочитает один бывший комментатор!
+9
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+8
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Оскар Муравьев
Ови может 350 голов в большинстве накидать за карьеру легко
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Оскар Муравьев
А у кого еще соотношение в пользу гостевых голов
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Оскар Муравьев
Побить рекорд грецки по годам дома будет тяжеловато конечно.. Все таки Ови больше любит забивать в гостях
+1
0
+1
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sashkaaa
Накануне не смотрел какие матчи ночью, ночью ютуб рекомендует обзор - увидел вывеску понял что будет заруба уровня плей-офф и матч не подвёл! Когда Малкин бил последний буллит я себе так и не смог ответить хочу чтоб он забил или нет!
+1
0
+1
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Glav_vredina
"Овечкин – 17-й, 1484 очка." - опечатка, 1464, поправьте плиз
+7
0
+7
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Кагов
Показатели Ови по сезонам:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 54 очк... (32+22), 50 игр...(продолжается)
Всего - 1464 очк. (812+652), 1324 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 90 очков, как и в прошлом!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера, 14 сезонов будет!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
+26
-1
+25
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Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 411! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 812 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
+22
-2
+20
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NACfoRekcuF
Никакой ничьи нет, Кросбян соснул.
+3
-2
+1
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