Овечкин доставляет голы без перебоев: №809 забил «Коламбусу». Еще один – и будет рекорд по сезонам 30+

Батя в здании.

Параллельно с финалом МЧМ (там было шикарно), в НХЛ был очередной игровой день. И первым делом отметим Павла Бучневича, чтобы он не обижался. Павел внес большой вклад в победу «Блюз» над «Нью-Джерси» – у него ассистентский хет-трик. Снимаем шляпу!

Но главный хайлайт ночи – 809-й гол Александра Овечкина.

Он не особо усердствовал в игре с «Коламбусом» – всего два броска в створ. Но это можно объяснить тем, что «Кэпиталс» справлялись и без своего капитана. Александр забил тогда, когда исход матча был предрешен – на 54-й минуте при счете 5:2.

Забил классику – в большинстве из офиса. Пуляет и пуляет, а шайба залетает и залетает. До Гретцки – 85 голов.

Не менее яркий момент произошел еще перед матчем и тоже с участием Овечкина. Пока он давал интервью журналистке Эмили Каплан, Евгений Кузнецов решил добавить немного зимнего настроения и обдал ее стружкой льда – получилось эффектно, хотя девушка явно не ожидала такого поворота. Овечкину пришлось в прямом эфире сказать, что его товарищ идиот. В шутку, конечно. Он пошутил, все посмеялись.

Голевая серия русской машины насчитывает уже четыре матча, в которых он забросил 7 шайб – по голу получили «Коламбус» и «Оттава», два отправились в «Баффало» и трижды вынимал «Монреаль».

Таким образом, Овечкин плавно подобрался к очередной важной цифре в карьере. Сейчас у него 29 голов, и следующий сравняет его с Майком Гартнером по количеству сезонов с 30+. И посмотрите, какие легенды уже позади.

А прямо сейчас Овечкин идет третьим в списке снайперов после Коннора Макдэвида и Тейджа Томпсона. Уже нельзя сказать, что отрыв какой-то огромный. Конечно, Макдэвид, конечно, машина, но и Ови в свои 37 показывает феноменальную результативность. Вспомните, по началу он плелся во второй десятке, а потом как разогнался. Ну, теперь не останавливаться!

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Фото: REUTERS/Aaron Doster-USA TODAY Sports