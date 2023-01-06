Овечкин доставляет голы без перебоев: №809 забил «Коламбусу». Еще один – и будет рекорд по сезонам 30+
Батя в здании.
Параллельно с финалом МЧМ (там было шикарно), в НХЛ был очередной игровой день. И первым делом отметим Павла Бучневича, чтобы он не обижался. Павел внес большой вклад в победу «Блюз» над «Нью-Джерси» – у него ассистентский хет-трик. Снимаем шляпу!
Но главный хайлайт ночи – 809-й гол Александра Овечкина.
Он не особо усердствовал в игре с «Коламбусом» – всего два броска в створ. Но это можно объяснить тем, что «Кэпиталс» справлялись и без своего капитана. Александр забил тогда, когда исход матча был предрешен – на 54-й минуте при счете 5:2.
Забил классику – в большинстве из офиса. Пуляет и пуляет, а шайба залетает и залетает. До Гретцки – 85 голов.
Не менее яркий момент произошел еще перед матчем и тоже с участием Овечкина. Пока он давал интервью журналистке Эмили Каплан, Евгений Кузнецов решил добавить немного зимнего настроения и обдал ее стружкой льда – получилось эффектно, хотя девушка явно не ожидала такого поворота. Овечкину пришлось в прямом эфире сказать, что его товарищ идиот. В шутку, конечно. Он пошутил, все посмеялись.
Голевая серия русской машины насчитывает уже четыре матча, в которых он забросил 7 шайб – по голу получили «Коламбус» и «Оттава», два отправились в «Баффало» и трижды вынимал «Монреаль».
Таким образом, Овечкин плавно подобрался к очередной важной цифре в карьере. Сейчас у него 29 голов, и следующий сравняет его с Майком Гартнером по количеству сезонов с 30+. И посмотрите, какие легенды уже позади.
А прямо сейчас Овечкин идет третьим в списке снайперов после Коннора Макдэвида и Тейджа Томпсона. Уже нельзя сказать, что отрыв какой-то огромный. Конечно, Макдэвид, конечно, машина, но и Ови в свои 37 показывает феноменальную результативность. Вспомните, по началу он плелся во второй десятке, а потом как разогнался. Ну, теперь не останавливаться!
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 03.00, «Nationwide Arena»
- 1:0 – 6 Годро (Бемстрем)
- 1:1 – 22 Оши (Орлов, Дженсен)
- 1:2 – 32 Обе-Кюбель ()
- 2:2 – 34 Бэйрьютер (Бемстрем, Боквист)
- 2:3 – 38 Фегервары (Алексеев, Строум)
- 2:4 – 40 Хэтэуэй (Протас, Манта)
- 2:5 – 47 Оши (Кузнецов, Строум)
- 2:6 – 54 Овечкин (Кузнецов, Строум)
Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru
Фото: REUTERS/Aaron Doster-USA TODAY Sports
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд слелан (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола. Придётся для 1000 ещё на пару лет задержаться!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Полная таблица 37-летних всем для обзора и наблюдения за подъёмом Ови по ней.
У Бьюсика 40 шайб (Ови наверняка побьёт), у Сакика 100 очков (А вдруг!? Пока Ови идет по графику 96 очков) https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/37-year-old-nhl-players.html
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 48 очков (29+19), 41 игра, продолжается
Всего - 1458 очков (809+649), 1315 игр
Будет 17й сезон с голами 30+, рекорд с Гартнером.
Будет 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный.
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру.
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 410 (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 294 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 809 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6239 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis! (Что уже произошло на стадионах Вашингтона, где Ови будет встречаться с детьми, Спортс пока пропустил эту новость!)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Овечкин продолжил рождественскую сказку! Ови преподнёс очередной подарок, забил гол в фирменном рекордном гостевом большинстве из офиса! Продолжил серию рождественских подарков до 9 голов в 6ти матчах!
Овечкин - волшебник, Санта Клаус и Дед Мороз с подарками!
Сколько радости он принёс в новогодние праздники!
В их рождественский сочельник поставил весь Вашингтон на уши, забив два года!
В Новогоднюю ночь сделал Хет-трик!
Преданные фаны следили за этим за праздничными новогодними столами!
Я, к сожалению, перед третьей шайбой уснул, зато каким радостным было раннее пробуждение, Хет-трик на мой День Рождения, лучше подарка и не придумаешь!
И вот в наш рождественский сочельник Ови приносит нам очередной подарок! Волшебник!
Спасибо за это Мессии, Месси и Овечкину!