Это худший клуб Англии-2023. Последнее место в 20-м дивизионе!

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Знакомьтесь, ФК «Нектон» – худшая футбольная команда Англии в 2023-м!

Состав из одноименной деревни в графстве Норфолк набрал меньше всего очков в 20-м дивизионе 2022/23. Поскольку Д20 – последний в футбольной английской иерархии, вылетать некуда, и команда официально главный неудачник сезона, если учитывать только положение в турнирной таблице.

Почему в Англии так много дивизионов?

На самом деле 20 и более дивизионов – иллюзия.

С 12-го дивизиона Англии пропадает системность и начинается постсоветский аналог любителей. Прямая связь между лигами отсутствует. Разрешается «прыгнуть», условно, из 17-го дивизиона в 13-й. Клубы мало чем отличаются от тех, кто находится в лигах вне дивизионов и так называемых воскресных лигах.

Недостаточная официальность глубинных дивизионов подтверждает факт, что единственный источник, где можно их проверить – Википедия. Судя по архивным данным, не так давно самым последним дивизионом был 24-й в рамках Лиги Центрального Сассекса (которую позже укоротили). 25-го дивизиона никогда не было.

В сезоне-2023/24 последний 20-й дивизион – восьмой Лиги Девона и Эксетера, Дивизион С Любительской Лиги Ланкашира и Чешира (новый чемпионат с сезона-23/24) и четвертый дивизион Лиги Центрального и Южного Норфолка, где как раз играет ФК «Нектон».

Скрин со страницы English football league system.

Также с 2017-го проходит реструктуризация системы нон-лиги, которая предусматривает ее полную пропорциональность (то есть: Д5 – одна лига, Д6 – две, Д7 – четыре, Д8 – восемь, Д9 – 16, Д10 – 32).

А Д11 стал местом для лиг, «кормящих систему нон-лиги». Из-за ковида реструктуризация затянулась, но потом ФА, возможно, возьмется за самое дно. В идеале – довести до немецкого аналога и отказаться от сумасшедших дивизионов.

Новая система на примере графства Уилтшир.

Что мы знаем про ФК «Нектон»?

Давайте про главных героев.

«Нектон» вовсе не некто, про команду и ее локацию мы способны кое-что узнать.

1) Деревня Нектон впервые упомянута в XI веке, там живет почти 2000 человек. Топоним происходит от фразы «город у бугра» (что соответствует географической действительности). Есть ряд достопримечательностей XIV века, здесь вырос исполнитель электронной музыки Натан Фейк.

2) Прозвище игроков – «саксонцы», что связано с древней историей.

Документальные свидетельства указывают на то, что Нектон был важным и богатым владением в саксонский период. Эмблема футбольного клуба повторяет знак на въезде в деревню.

Девиз попытаемся перевести с латинского как «Удача на нашей стороне, прогресс достигается одержимостью».

3) ФК «Нектон» основан на базе спортивно-социального клуба. Один из наиболее ранних снимков – сезон-1946/47.

4) В данный момент в Нектоне заняты в основном детско-юношеским футболом всех возрастов. Во взрослую команду допускают выпускников академии.

У детей весомые региональные успехи.

На дне вершины

Обзоры 20-го дивизиона реальны? Вполне! В помощь регулярно обновляющийся сайт Full Time FA (не работает вне Великобритании и Евросоюза, но с ВПН – да).

Посмотрим, как сложился сезон-2022/23.

Восьмой дивизион Лиги Девона и Эксетера покидает «Экс Донс» и получает путевку в 19-й дивизион. «Норт Таутон» догнать не смог, а резервы «Тедбери Сент Мери» получили технарь и профукали серебряные медали.

На дне дна вместе со штрафными очками оказался «Амори Грин Роверс» (видимо, косплей вегетарианского «Форест Грин Роверс»).

В четвертом дивизионе Центрального и Южного Норфолка после февраля сдал полномочия «Нэрборо» и пустил наверх многих, включая будущего чемпиона «Хоршем Атлетик». Резервы «Белтона» решили «оставить этот цирк» и сняться, но мы считаем только игровые результаты.

У «Нектона» четыре очка и 105 пропущенных мячей – мощь ! Догнать «веганов» в совместной таблице двух чемпионатов не удалось, не хватило трех очков.

В общем, в Англии есть «Манчестер Сити», но есть и «Нектон».

И в конце концов, как здесь не снять свой Нетфликс?!

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Фото: Facebook; Twitter; Alamy; Wikipedia