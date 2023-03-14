31 комментарий

Привет! Большой запуск на Sports.ru: мы сделали донаты доступными для всех авторов.

Этого ждали давние авторы Трибуны и те, кто только запустил свои блоги. Про это спрашивали преданные читатели, да сами мы очень этого хотели – и вот дождались.

В тестовом режиме система работает еще с декабря – но теперь это уже не эксперимент, а постоянный режим. Поэтому рассказываем в деталях и по порядку.

Ну наконец-то!

Когда говорят о Sports.ru, многие сразу вспоминают блог-платформу – Трибуну. Здесь начинали многие известные авторы и журналисты, тут точно очень много классных авторов и сейчас.

Часто случалось, что мы с вами благодарили авторов комментариями, плюсами, но в некоторых случаях хотелось чего-то большего: например, облечь благодарность в рубли.

Теперь это возможно: наконец-то у вас есть способ просто и безопасно поддержать любимых авторов финансово. Мы уверены, что это поможет сделать блог-платформу еще более насыщенной, а у авторов появится больше мотивации.

Важно подчеркнуть, что мы сделали донаты добровольными. Все посты на Спортсе можно бесплатно читать, у нас нет текстов только для подписчиков или специальных разделов, закрытых под пэйволл. Но представьте, как будет приятно автору, которого вы поблагодарите за классный пост не только плюсом и добрым словом, а еще и донатом. Возможно, именно вы мотивируете человека писать еще и еще.

Я пишу на Трибуне – как подключить донаты?

Более 200 авторов Трибуны уже подключились к системе за первые дни, вот два простых условия, с ними за минуту все будет доступно и вам:

1. Убедитесь, что вы набрали рейтинг профиля 300 и больше (визуально это два шара).

2. В настройках профиля включите возможность принимать донаты (там для этого специальная галочка).

Готово! Теперь к комментариям к вашему посту на сайте и в Android-приложении можно добавить донат, сделать это максимально просто.

После подключения не забывайте в конце новых постов указывать, что вам можно задонатить. А если у вас есть конкретная цель для сбора средств (например, на какую-нибудь платную подписку, чтобы давать еще больше тематического контента) – не стесняйтесь об этом написать.

Хочу поблагодарить автора! Как сделать донат?

Все очень просто – если автор подключился к системе. Чтобы поддержать любимого блогера, достаточно нескольких шагов :

1. Нажмите иконку ₽ при создании комментария.

2. Выберите или введите сумму вашего доната (от 50 до 5000 рублей).

3. Напишите комментарий.

4. В окне платежной системы укажите данные карты (Sports.ru не сохраняет у себя данные карт пользователей и не имеет к ним никакого доступа).

5. Отправьте комментарий с донатом. Содержимое комментария, конечно, должно соответствовать правилам платформы. Если комментарий нарушает принципы модерации – он будет удален. Это никак не повлияет на сам донат – он сохранится.

Готово! Автор и другие читатели увидят ваш комментарий и донат.

Обратите внимание: если вы самостоятельно удалите уже опубликованный комментарий с оплаченным донатом, оплата останется в силе, отменить ее таким образом не получится. Даже если комментарий удалит модератор, донат останется в силе.

Конечно многим авторам будет приятна и поддержка другого рода: оставьте комментарий, оцените пост, поделитесь им в соцсетях – все это мотивирует продолжать писать.

А комиссии есть?

В процессе оплаты и вывода донатов есть комиссия платежных систем, Sports.ru никак не будет зарабатывать на этом – все комиссии строго технические.

Подробнее об условиях оплаты и вывода средств можно узнать в этом посте. Если коротко: выводить маленькие суммы не так выгодно. Общая комиссия нашего технического партнера «Тинькофф» составляет ≈4% и состоит из двух частей:

• 2,49% (но не менее 3 рублей 49 копеек) от общей суммы донатов – при оплате.

• 1,5% (но не менее 30 рублей) от общей суммы донатов – при выводе.

Донаты — это отличная возможность поблагодарить создателя контента за его труд, время и работу, которую он делает, чтобы вы могли продолжать получать удовольствие от любимого контента.

А как попробовать? Можно отправить вообще любому автору?

Можно – прямо в комментариях под материалами ваших любимых авторов, более 200 из них уже включили эту возможность, некоторые даже успели вывести первые рубли на свои карты.

Важный дисклеймер: донаты никак не повлияют на работу редакции и редакционную политику в целом и созданы в первую очередь как поддержка тех, для кого блог – не основной способ заработка.

Что-то еще? Да!

Вместе с этим анонсом мы запускаем марафон донатов. Вы пишете на Трибуне, у вас есть собственная цель сбора и вы хотите стать участником марафона? Напишите Александру Карпюку, комьюнити-менеджеру Трибуны, на почту a.karpyuk@sports.ru или прямо на сайте в этот профиль, и мы добавим вас и вашу цель для участия в марафоне.

Что дальше?

Во-первых, мы продолжаем работу по развитию системы донатов, новая функция уже в разработке, следите за новостями. Среди прочего – подключение новых способов оплаты и еще более удобный способ оставлять донаты.

Во-вторых, мы уже работаем над тем, чтобы поддержать авторов через донаты можно было и через iOS-приложение.

Обнаружили ошибку?

Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы оставите информацию о проблеме там, но быстрее и точнее разобраться наверняка получится в почте.

Фото: REUTERS/Juan Medina; unsplash.com/Burst