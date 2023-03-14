31 комментарий

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Донаты на Трибуне теперь доступны всем авторам! Как это работает?

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Привет! Большой запуск на Sports.ru: мы сделали донаты доступными для всех авторов.

Этого ждали давние авторы Трибуны и те, кто только запустил свои блоги. Про это спрашивали преданные читатели, да сами мы очень этого хотели – и вот дождались. 

В тестовом режиме система работает еще с декабря – но теперь это уже не эксперимент, а постоянный режим. Поэтому рассказываем в деталях и по порядку.

Ну наконец-то!

Когда говорят о Sports.ru, многие сразу вспоминают блог-платформу – Трибуну. Здесь начинали многие известные авторы и журналисты, тут точно очень много классных авторов и сейчас.

Часто случалось, что мы с вами благодарили авторов комментариями, плюсами, но в некоторых случаях хотелось чего-то большего: например, облечь благодарность в рубли.

Теперь это возможно: наконец-то у вас есть способ просто и безопасно поддержать любимых авторов финансово. Мы уверены, что это поможет сделать блог-платформу еще более насыщенной, а у авторов появится больше мотивации.

Важно подчеркнуть, что мы сделали донаты добровольными. Все посты на Спортсе можно бесплатно читать, у нас нет текстов только для подписчиков или специальных разделов, закрытых под пэйволл. Но представьте, как будет приятно автору, которого вы поблагодарите за классный пост не только плюсом и добрым словом, а еще и донатом. Возможно, именно вы мотивируете человека писать еще и еще.

Я пишу на Трибуне – как подключить донаты?

Более 200 авторов Трибуны уже подключились к системе за первые дни, вот два простых условия, с ними за минуту все будет доступно и вам:

1. Убедитесь, что вы набрали рейтинг профиля 300 и больше (визуально это два шара).

2. В настройках профиля включите возможность принимать донаты (там для этого специальная галочка). 

Готово! Теперь к комментариям к вашему посту на сайте и в Android-приложении можно добавить донат, сделать это максимально просто.

После подключения не забывайте в конце новых постов указывать, что вам можно задонатить. А если у вас есть конкретная цель для сбора средств (например, на какую-нибудь платную подписку, чтобы давать еще больше тематического контента) – не стесняйтесь об этом написать.

Хочу поблагодарить автора! Как сделать донат?

Все очень просто – если автор подключился к системе. Чтобы поддержать любимого блогера, достаточно нескольких шагов:

1. Нажмите иконку ₽ при создании комментария.

2. Выберите или введите сумму вашего доната (от 50 до 5000 рублей).

3. Напишите комментарий.

4. В окне платежной системы укажите данные карты (Sports.ru не сохраняет у себя данные карт пользователей и не имеет к ним никакого доступа).

5. Отправьте комментарий с донатом. Содержимое комментария, конечно, должно соответствовать правилам платформы. Если комментарий нарушает принципы модерации – он будет удален. Это никак не повлияет на сам донат – он сохранится.

Готово! Автор и другие читатели увидят ваш комментарий и донат.

Обратите внимание: если вы самостоятельно удалите уже опубликованный комментарий с оплаченным донатом, оплата останется в силе, отменить ее таким образом не получится. Даже если комментарий удалит модератор, донат останется в силе.

Конечно многим авторам будет приятна и поддержка другого рода: оставьте комментарий, оцените пост, поделитесь им в соцсетях – все это мотивирует продолжать писать.

А комиссии есть?

В процессе оплаты и вывода донатов есть комиссия платежных систем, Sports.ru никак не будет зарабатывать на этом – все комиссии строго технические.

Подробнее об условиях оплаты и вывода средств можно узнать в этом посте. Если коротко: выводить маленькие суммы не так выгодно. Общая комиссия нашего технического партнера «Тинькофф» составляет ≈4% и состоит из двух частей:

• 2,49% (но не менее 3 рублей 49 копеек) от общей суммы донатов – при оплате.

• 1,5% (но не менее 30 рублей) от общей суммы донатов – при выводе.

Донаты — это отличная возможность поблагодарить создателя контента за его труд, время и работу, которую он делает, чтобы вы могли продолжать получать удовольствие от любимого контента.

А как попробовать? Можно отправить вообще любому автору?

Можно – прямо в комментариях под материалами ваших любимых авторов, более 200 из них уже включили эту возможность, некоторые даже успели вывести первые рубли на свои карты.

Важный дисклеймер: донаты никак не повлияют на работу редакции и редакционную политику в целом и созданы в первую очередь как поддержка тех, для кого блог – не основной способ заработка.

Что-то еще? Да!

Вместе с этим анонсом мы запускаем марафон донатов. Вы пишете на Трибуне, у вас есть собственная цель сбора и вы хотите стать участником марафона? Напишите Александру Карпюку, комьюнити-менеджеру Трибуны, на почту a.karpyuk@sports.ru или прямо на сайте в этот профиль, и мы добавим вас и вашу цель для участия в марафоне.

Что дальше?

Во-первых, мы продолжаем работу по развитию системы донатов, новая функция уже в разработке, следите за новостями. Среди прочего – подключение новых способов оплаты и еще более удобный способ оставлять донаты.

Во-вторых, мы уже работаем над тем, чтобы поддержать авторов через донаты можно было и через iOS-приложение.

Обнаружили ошибку?

Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы оставите информацию о проблеме там, но быстрее и точнее разобраться наверняка получится в почте.

Фото: REUTERS/Juan Medina; unsplash.com/Burst

31 комментарий

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Растиньяк
Ответ JBa
поощрять безделье? серьезно? этот ресурс сделает еще один шаг к статусу шапито
да пофиг уже))
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Растиньяк
Ответ Александр Карпюк
Так вы донатите авторам любого блога с соответствующим рейтингом, это авторы тех же комментариев, о которых вы говорите. Нравятся комментарии пользователей? Оставьте донат под их постами, например, в благодарность за комментарий)
Я не хочу донатить авторам блогов, там у вас одна скукота. Я хочу донатить автору коммента под любой новостью или статьей
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TravenS
Ответ Константин Ловков
Вы сильно заблуждаетесь рассуждая так о правах. Могу с уверенностью сказать это исходя из нашего опыта, а не по догадкам. У вас есть подобный опыт «изнутри», поделитесь? Качество также не рождается без мотивации, не так ли? Донаты – одна из форм мотивации, никто не декларирует прямой причинно-следственной связи «появились донаты – стало меньше опечаток или абстрактных перлов в пользовательских постах», поэтому, пожалуйста, не стоит подменять смыслы, изложенные в анонсе – там другой посыл.
А я считаю наоборот, сначала должно появиться качество > люди заметили, поощрили денежкой. Уж никак не иначе) делая что-то из рук вон плохо — мало кто захочет мотивировать это своими средствами. А насчёт прав — почему кому-то удаётся их обходить, а кому-то нет? Потому что лень/незнание
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Константин Ловков
Автор
Ответ TravenS
Для донатов нужно уметь писать нормально и интересно, тогда может и попрёт. Но пока я вижу сплошные скриншоты вместо видео/гиф (и не надо ля-ля про автправа, обойти можно — было бы желание), неимоверное количество грамматических ошибок (але, господа и дамы, перечитайте пост перед отправкой), регулярные перлы от Чугуновых и шок-контент от Федоровых. Короче, донатов без качества материала не будет)
Вы сильно заблуждаетесь рассуждая так о правах. Могу с уверенностью сказать это исходя из нашего опыта, а не по догадкам. У вас есть подобный опыт «изнутри», поделитесь?

Качество также не рождается без мотивации, не так ли? Донаты – одна из форм мотивации, никто не декларирует прямой причинно-следственной связи «появились донаты – стало меньше опечаток или абстрактных перлов в пользовательских постах», поэтому, пожалуйста, не стоит подменять смыслы, изложенные в анонсе – там другой посыл.
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weaverpro
Сделайте теперь так, чтобы видно было кто ставит минусы ! Не надо поощрять анонимщиков и трусов которые тайно ставят свои метки и не могут объяснить свою ненависть.
Спасибо!
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brace
Ответ brace
можно было сделать донаты, начиная уже с 1 шара, неужели деньги начали пахнуть для вас?
Чего минусуете? Чтобы заинтересовать пользователя быстрее начать писать, нужно донатить уже начиная с 1 шара, вот что я имел ввиду.
Или что, не набравшие рейтинг, писать не умеют?
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Igor Ivanov
Лучше бы сделали фильр по постам или по авторам.
Вот, допустим, постит кто-то постоянно какую-то неспортивную херню, которая только ленту засирает - отправил себе его в игнор и ... profit.
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Дядя ТУРА
Ответ JBa
Gagarin Party - работать не пробовал?
остроумные комментарии писать не пробовал?
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Gagarin Party
Ответ Александр Карпюк
В таком случае, любой магазин тоже "побирушки", только они продают материальную продукцию, авторы постов "продают" свое время и труд. Как, впрочем, и сотрудники многих компаний.
а я думал, авторам платит сайт и они сотрудники Спортс.
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G-Mack
Ответ Александр Карпюк
Так вы донатите авторам любого блога с соответствующим рейтингом, это авторы тех же комментариев, о которых вы говорите. Нравятся комментарии пользователей? Оставьте донат под их постами, например, в благодарность за комментарий)
Для комментаторов чаты есть, месседжеры, пусть идут и комментируют
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TravenS
Для донатов нужно уметь писать нормально и интересно, тогда может и попрёт. Но пока я вижу сплошные скриншоты вместо видео/гиф (и не надо ля-ля про автправа, обойти можно — было бы желание), неимоверное количество грамматических ошибок (але, господа и дамы, перечитайте пост перед отправкой), регулярные перлы от Чугуновых и шок-контент от Федоровых. Короче, донатов без качества материала не будет)
0
0
0
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Александр Карпюк
Ответ JBa
"Вы просили - мы сделали" Назовите, пожалуйста, хотя бы трёх пользователей, которые просили это сделать. это должно быть обращение к авторам. но да, очень удобный слоган, чтобы впарить очередную шляпу. за донаты я подписан на Athletic, мои дорогие
Добрый день, я общаюсь с авторами блогов больше года, а также с авторами телеграм-каналов.

Не буду делиться личной перепиской хотя бы потому, что это неэтично, но точно могу сказать, что о донатах говорили больше 3 человек, это точно. Вы наверняка знаете о платформах поддержки авторов. И это закономерно, что их поддерживают, а теперь это можно легко сделать прямо на сайте.
+4
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+4
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Александр Карпюк
Ответ prus_3
Пипец, вся сеть — сплошные попрошайки. Ну, побирушки высшего уровня — это прикормленные грантоеды, а эти так, помельче: "Дядь, дай десять копеек!"
В таком случае, любой магазин тоже "побирушки", только они продают материальную продукцию, авторы постов "продают" свое время и труд. Как, впрочем, и сотрудники многих компаний.
+3
0
+3
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Александр Карпюк
Ответ Растиньяк
Сделайте возможность донатить комментаторам, комментарии в разы интереснее, чем ваша "журналистика"
Так вы донатите авторам любого блога с соответствующим рейтингом, это авторы тех же комментариев, о которых вы говорите.

Нравятся комментарии пользователей? Оставьте донат под их постами, например, в благодарность за комментарий)
0
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Dmitry Texter
Думаю, попрёт. Интересная задумка. Возможно, удастся снизить либеральный политический градус ресурса, который зашкаливал последние годы.
+1
-1
0
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prus_3
Пипец, вся сеть — сплошные попрошайки. Ну, побирушки высшего уровня — это прикормленные грантоеды, а эти так, помельче: "Дядь, дай десять копеек!"
+5
-3
+2
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Onion
Ответ Альфа Консалтинг
хорошие новости для авторов
Больше срача?
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-2
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Onion
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
И неучей
0
-2
-2
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JBa
Ответ Растиньяк
Сделайте возможность донатить комментаторам, комментарии в разы интереснее, чем ваша "журналистика"
поощрять безделье? серьезно?

этот ресурс сделает еще один шаг к статусу шапито
+3
-7
-4
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JBa
"Вы просили - мы сделали"

Назовите, пожалуйста, хотя бы трёх пользователей, которые просили это сделать.

это должно быть обращение к авторам. но да, очень удобный слоган, чтобы впарить очередную шляпу.

за донаты я подписан на Athletic, мои дорогие
+6
-6
0
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brace
можно было сделать донаты, начиная уже с 1 шара, неужели деньги начали пахнуть для вас?
0
-2
-2
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Растиньяк
Ответ Slavnov
донаты,донаты,задонатьте нам,куда не зайдешь в инете одни донаты
Комментарий удален модератором
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Растиньяк
Сделайте возможность донатить комментаторам, комментарии в разы интереснее, чем ваша "журналистика"
+14
-7
+7
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JBa
Ответ And-Rover
пора вводить уже и это
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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Slavnov
донаты,донаты,задонатьте нам,куда не зайдешь в инете одни донаты
+6
-3
+3
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