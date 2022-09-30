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Что случилось с Даниилом Медведевым? Почему он больше не лидер тенниса ни по игре, ни по рейтингу?

ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Вникнем.

Даниил Медведев был первым игроком молодого поколения, который выиграл турнир «Большого шлема» и стал №1 в рейтинге. Но после US Open период его правления кончился: он не защитил титул и впервые с февраля-2021 выпал из топ-3.

В этом году он выиграл 72,5% матчей – это 10-й результат в туре. А для Медведева это самый низкий показатель с 2018-го, когда он одержал победы в 68% матчей. И это огромный спад по сравнению с 2021-м, когда Дании выиграл 83% матчей.

Понятно, что сезон еще не кончился и впереди еще есть возможность выправить ситуацию, но даже на любимом харде у Даниила есть проблемы. Он выиграл 74% матчей, и это самый низкий показатель с 2017-го. В прошлом году было 86%.

Самый любимый отрезок сезона у Медведева – это летний североамериканский хард. Но в этом году он выиграл на нем всего 67% матчей (6:3). Для сравнения вот его результаты в три предыдущих сезона:

2021 – 15:1 (93,7%);

2020 – 7:2 (77,8%);

2019 – 20:3 (87%).

Кроме того, в этом году у Даниила впервые с 2019-го отрицательный баланс с топ-10. А на 15 проведенных в этом сезоне соревнованиях у него пять финалов и всего один титул – не мелком турнире в Лос-Кабос.

Как так получилось?

Стал пассивнее и против него нашли тактику

Спад в игре Медведева начался после Australian Open, где он в финале упустил 2:0 по сетам и тройной брейк-пойнт в третьем против Рафаэля Надаля. И Матс Виландер объясняет это тем, что Даниил прекратил работать над агрессивной игрой:

«Мне кажется, что развитие этого стиля остановилось, потому что в Мельбурне он не сработал. Медведев перестал двигаться в сторону агрессии, как он делал раньше. Сейчас он снова играет чуть более оборонительно, и игроки находят решения, потому что это не так и трудно.

Для него очень важно и дальше работать над тактической агрессией. Но, по-моему, после Мельбурна он перестал это делать».

Действительно, все восхищаются тем, как Медведев умеет тащить, но его прорыв совпал с моментом, когда он стал играть все более агрессивно. Сейчас он чаще отдает инициативу, а игроки уже знают, что делать, чтобы выжать из этой инициативы максимум.

Всем известно, как нужно играть против Медведева: растягивать его по задней линии, выбивать в глубину и использовать открывающееся пространство за счет выходов к сетке, дропшотов и другого разнообразия. Понятно, что одного знания мало, нужны еще навыки, которые позволят реализовать этот план.

Но на топ уровне сейчас довольно много игроков, которые способны это сделать. Почти все поражения в этом сезоне Даниил потерпел как раз от игроков, которые давили его этой агрессией. Особенно бросаются в глаза по два поражения от Ника Кириоса и Хуберта Хуркача, которые летели к сетке при первой же возможности. И от Циципаса в Цинциннати, который делал так же.

Проблемы с приемом

Тактика быстрых атак особенно эффективна против приема Медведева. Даниил любит стоять очень далеко за задней линией, поэтому против него хорошо работает комбинация из широкой уходящей подачи и выхода к сетке.

И статистика подтверждает, что в этом году дела на приеме у Медведева идут значительно хуже, чем в предыдущие. Он выиграл 26,5% геймов на приеме и занимает по этому показателю 13-е место в туре. В прошлом году он взял 30,6% геймов на приеме и был четвертым. В 2019-м – 28% (тоже четвертое место).

Ухудшение статистики – это, с одной стороны, результат того, что против приема Даниила есть очевидная тактика. С другой стороны, так же очевидно, что он просто стал хуже принимать. У него реже получается выполнять хорошие обводки или приемы в ноги, которые могут нейтрализовать выход к сетке.

Более того, довольно серьезный спад наблюдается даже на приеме второй подачи. В этом году он выиграл на ней 53,1% розыгрышей и идет восьмым в туре. В прошлом году было 55,5%, и он был лидером ATP.

Проблемы с подачей

Визуально есть впечатление, что первая подача Медведева стала хуже – в основном из-за потери точности. Даниил все так же мощно разгоняет мяч, но бьет им дальше от линий, и это позволяет соперникам более продуктивно принимать. В итоге это бьет по агрессии первого удара, россиянин меньше очков берет быстро, ему приходится больше работать в розыгрышах.

Цифры это подтверждают. В этом году Медведев на первой подаче выигрывает 76,5% розыгрышей. В прошлом году было 78,3%, и он по этому показателю занимал второе место в туре после Маттео Берреттини.

А еще вторая подача Даниила стала более атакуемой, более пассивной. В итоге в этом сезоне он по  проценту выигранных на ней очков занимает только 32-е место в туре (51,1%). В прошлом году он был десятым (53,1%).

И вполне возможно, что большие трудности с тем, чтобы удержать подачу, перетекают и в игру на приеме. Если раньше Медведев брал свои геймы за полторы минуты и потом постоянно давил на соперников, то теперь ему приходится бороться и сил на прием может оставаться меньше.

Психология?

Есть мнение, что поражения от Надаля в финале Australian Open сломило Медведева психологически. И подтверждения этому ищут в том, как он ведет себя на корте. Например, на прошлой неделе в Меце он вступил в перепалку с ухавшими зрителями и начал гудеть на них в ответ и размахивать руками.

Многие считают такие выходки признаком того, что Медведев надломлен.

Но нужно учитывать, что и в более успешные периоды в последние годы Даниил вел себя так же. Например, в прошлом году в финале Кубка Дэвиса были ровно такие же конфликты с трибунами. На Australian Open были жесткие нападки на судью.

Так что внешние факторы влияли на Медведева всегда. Возможно, в этом году он стал хуже с этим справляться. Но все же кажется, что игровые проблемы имеют большее влияние на его спад.

***

Не стоит забывать, что в 2020-м у Даниила тоже были довольно блеклые результаты и в целом похожая ситуация, в ходе которой даже начинались робкие разговоры о вылете из десятки лучших в рейтинге. Но он феноменально включился в концовке сезона и взял «Мастерс» в Париже и итоговый турнир, в 10 матчах одержав 7 побед над топ-10.

Посмотрим, получится ли что-то подобное сейчас.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Sarah Stier, Dylan Buell, Adam Pretty

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