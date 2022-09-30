Что случилось с Даниилом Медведевым? Почему он больше не лидер тенниса ни по игре, ни по рейтингу?

Вникнем.

Даниил Медведев был первым игроком молодого поколения, который выиграл турнир «Большого шлема» и стал №1 в рейтинге. Но после US Open период его правления кончился: он не защитил титул и впервые с февраля-2021 выпал из топ-3.

В этом году он выиграл 72,5% матчей – это 10-й результат в туре. А для Медведева это самый низкий показатель с 2018-го, когда он одержал победы в 68% матчей. И это огромный спад по сравнению с 2021-м, когда Дании выиграл 83% матчей.

Понятно, что сезон еще не кончился и впереди еще есть возможность выправить ситуацию, но даже на любимом харде у Даниила есть проблемы. Он выиграл 74% матчей, и это самый низкий показатель с 2017-го. В прошлом году было 86%.

Самый любимый отрезок сезона у Медведева – это летний североамериканский хард. Но в этом году он выиграл на нем всего 67% матчей (6:3). Для сравнения вот его результаты в три предыдущих сезона:

2021 – 15:1 (93,7%);

2020 – 7:2 (77,8%);

2019 – 20:3 (87%).

Кроме того, в этом году у Даниила впервые с 2019-го отрицательный баланс с топ-10. А на 15 проведенных в этом сезоне соревнованиях у него пять финалов и всего один титул – не мелком турнире в Лос-Кабос.

Как так получилось?

Стал пассивнее и против него нашли тактику

Спад в игре Медведева начался после Australian Open, где он в финале упустил 2:0 по сетам и тройной брейк-пойнт в третьем против Рафаэля Надаля. И Матс Виландер объясняет это тем, что Даниил прекратил работать над агрессивной игрой:

«Мне кажется, что развитие этого стиля остановилось, потому что в Мельбурне он не сработал. Медведев перестал двигаться в сторону агрессии, как он делал раньше. Сейчас он снова играет чуть более оборонительно, и игроки находят решения, потому что это не так и трудно.

Для него очень важно и дальше работать над тактической агрессией. Но, по-моему, после Мельбурна он перестал это делать».

Действительно, все восхищаются тем, как Медведев умеет тащить, но его прорыв совпал с моментом, когда он стал играть все более агрессивно. Сейчас он чаще отдает инициативу, а игроки уже знают, что делать, чтобы выжать из этой инициативы максимум.

Всем известно, как нужно играть против Медведева: растягивать его по задней линии, выбивать в глубину и использовать открывающееся пространство за счет выходов к сетке, дропшотов и другого разнообразия. Понятно, что одного знания мало, нужны еще навыки, которые позволят реализовать этот план.

Но на топ уровне сейчас довольно много игроков, которые способны это сделать. Почти все поражения в этом сезоне Даниил потерпел как раз от игроков, которые давили его этой агрессией. Особенно бросаются в глаза по два поражения от Ника Кириоса и Хуберта Хуркача, которые летели к сетке при первой же возможности. И от Циципаса в Цинциннати, который делал так же.

Проблемы с приемом

Тактика быстрых атак особенно эффективна против приема Медведева. Даниил любит стоять очень далеко за задней линией, поэтому против него хорошо работает комбинация из широкой уходящей подачи и выхода к сетке.

И статистика подтверждает, что в этом году дела на приеме у Медведева идут значительно хуже, чем в предыдущие. Он выиграл 26,5% геймов на приеме и занимает по этому показателю 13-е место в туре. В прошлом году он взял 30,6% геймов на приеме и был четвертым. В 2019-м – 28% (тоже четвертое место).

Ухудшение статистики – это, с одной стороны, результат того, что против приема Даниила есть очевидная тактика. С другой стороны, так же очевидно, что он просто стал хуже принимать. У него реже получается выполнять хорошие обводки или приемы в ноги, которые могут нейтрализовать выход к сетке.

Более того, довольно серьезный спад наблюдается даже на приеме второй подачи. В этом году он выиграл на ней 53,1% розыгрышей и идет восьмым в туре. В прошлом году было 55,5%, и он был лидером ATP.

Проблемы с подачей

Визуально есть впечатление, что первая подача Медведева стала хуже – в основном из-за потери точности. Даниил все так же мощно разгоняет мяч, но бьет им дальше от линий, и это позволяет соперникам более продуктивно принимать. В итоге это бьет по агрессии первого удара, россиянин меньше очков берет быстро, ему приходится больше работать в розыгрышах.

Цифры это подтверждают. В этом году Медведев на первой подаче выигрывает 76,5% розыгрышей. В прошлом году было 78,3%, и он по этому показателю занимал второе место в туре после Маттео Берреттини.

А еще вторая подача Даниила стала более атакуемой, более пассивной. В итоге в этом сезоне он по проценту выигранных на ней очков занимает только 32-е место в туре (51,1%). В прошлом году он был десятым (53,1%).

И вполне возможно, что большие трудности с тем, чтобы удержать подачу, перетекают и в игру на приеме. Если раньше Медведев брал свои геймы за полторы минуты и потом постоянно давил на соперников, то теперь ему приходится бороться и сил на прием может оставаться меньше.

Психология?

Есть мнение, что поражения от Надаля в финале Australian Open сломило Медведева психологически. И подтверждения этому ищут в том, как он ведет себя на корте. Например, на прошлой неделе в Меце он вступил в перепалку с ухавшими зрителями и начал гудеть на них в ответ и размахивать руками.

Многие считают такие выходки признаком того, что Медведев надломлен.

Но нужно учитывать, что и в более успешные периоды в последние годы Даниил вел себя так же. Например, в прошлом году в финале Кубка Дэвиса были ровно такие же конфликты с трибунами. На Australian Open были жесткие нападки на судью.

Так что внешние факторы влияли на Медведева всегда. Возможно, в этом году он стал хуже с этим справляться. Но все же кажется, что игровые проблемы имеют большее влияние на его спад.

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Не стоит забывать, что в 2020-м у Даниила тоже были довольно блеклые результаты и в целом похожая ситуация, в ходе которой даже начинались робкие разговоры о вылете из десятки лучших в рейтинге. Но он феноменально включился в концовке сезона и взял «Мастерс» в Париже и итоговый турнир, в 10 матчах одержав 7 побед над топ-10.

Посмотрим, получится ли что-то подобное сейчас.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Sarah Stier, Dylan Buell, Adam Pretty