Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?

Поражение Новака Джоковича в третьем круге в Риме обострило гонку за первую строчку рейтинга. Теперь Янник Синнер может стать №1, даже если все же пропустит стартующий 27 мая «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра.

По итогам римского «Мастерса» Джокович останется первым – причем с отрывом в 1090 очков. Но в Париже сербу нужно защищать 2000 очков за титул, а Синнеру – всего 45 за второй круг.

Поэтому после списания баллов итальянец будет первым с отрывом в 865.

Чтобы Джокович сохранил первую строчку, ему нужно выйти минимум в финал – за который дают 1300. Полуфинала не хватит – он стоит всего 800.

Если Синнер сыграет на «Ролан Гаррос» и выйдет в полуфинал, то Джоковичу для сохранения первой строчки потребуется титул.

А если итальянец дойдет в Париже до финала, то Новак потеряет лидерство в рейтинге при любых раскладах – даже если обыграет Янника в решающем матче и возьмет трофей.

Так что с учетом формы и непонятного состояния Джоковича после падения ему на голову бутылки с трибун у Синнера сейчас отличная возможность 10 июня стать первым в истории итальянцем, возглавившим рейтинг ATP.

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Фото: IMAGO/Ricardo Larreina, Ettore Ferrari/Global Look Press